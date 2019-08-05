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湯文亮：香港經濟恐步入寒冬

【明報專訊】今日大罷工，一般做老闆的人不但不敢表態，甚至話支持員工有罷工自由，就算是這樣說，很多工會組織或者立法會議員都不准老闆秋後算帳。我覺得他們這樣說是多餘，如果明文規定老闆唔准秋後算帳，這就不是職員罷工，而是老闆罷工。不過，以現時形勢，就算畀個天老闆做膽都唔敢秋後算帳，如果有任何老闆秋後算帳炒一個罷工的員工，他立刻會被人算帳，所以參與罷工的員工根本毋須擔心，我亦對公司同事宣布，我尊重他們有罷工的權利，保證不會秋後算帳。

有不少樓市評論員話，政治或經濟的形勢雖然不理想，但樓價是不會下跌，我並不太懂得他們的意思，是叫人不要賣樓或是叫人買樓？我只是認為現在的經濟形勢距離谷底還有一段長時間，要生存連持盈保泰也是進取，應該是手持現金，降低消費，減少負債，這才有機會逃過今次經濟寒冬。

應持現金減債 才能度過今次經濟寒冬

有人認為這樣做會太過保守，但我這樣做是有一個理由，因為公司有一班員工，如果我太過進取而令公司經營陷於困境，我們的員工要找一份差不多一樣收入的工作就會有困難，畢竟公司能夠有今日的成績，絕對不能抹殺員工的功勞。

本港失業率料快回升

由於稍露曙光的中美貿易戰因特朗普再向3000億美元中國貨品加徵10%關稅而再度惡化，不少本來經營已經很困難的廠商會藉此機會結束生意，他們會將責任推卸到罷工，他們是不會秋後算帳，因為生意已經結束，還算什麼帳？不過，他們結束的是在香港的生意，在內地的生產線就會搬到其他國家，雖然香港的失業率仍然是2.8%，但估計很快就會上升，除了失業率上升之外，人均收入亦會減少，如果失業的人是要供樓的話，到最後他們要賣樓也不出奇，到了那時候，樓市不跌也不能。

老實說，有沒有罷工都改變不了這個經濟形勢，但罷工就給了某些老闆一個藉口，我並不是鼓勵大家不要罷工，我始終是同一句說話，我尊重在民主政制下大家有罷工自由，但最好在同事之間協調後令到公司能夠維持最基本運作。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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