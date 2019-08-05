曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔

不過，中美貿易戰打了一年多，人人也很清楚特朗普的手法，往往是先漫天叫價，施行極限施壓，但是很快地又表示可以坐下來談，5月時特朗普反枱，中美貿易談判中斷，股市急跌，但是，恒指在6月4日跌至26672點之後就反覆回升，一度升破29000點，升幅高達8.8%。

恒指為什麼會在6月份反彈？原因是特朗普在反枱之後，又伸出橄欖枝，主動表示希望與習近平於大板G20峰會上會面。

這一回可能也不例外，大棒之後就是胡蘿蔔，說不定在9月中美貿易談判重開之前，特朗普會宣布正式放寬對華為的禁售令。

這一回，美國聯邦儲備局只減息0.25厘，令市場失望，更失望的人是特朗普，鮑威爾的談話更意味着接下來的議息會議不一定減息，這反而使到特朗普在制定向中國發動的貿易戰、科技戰，貨幣戰上有所牽制與顧慮。

加徵關稅使通脹升 或反要加息

理由是特朗普在貿易戰所用的方法是向中國產品加徵關稅，關稅使到這些產品的零售價上升，也自然會刺激美國的通脹上升，如果聯儲局是由對特朗普千依百順的人當主席，還可以不顧一切繼續減息，但是，如今鮑威爾看起來不會對特朗普千依百順，如果美國通脹上升，如何可以再減息？甚至可能反過來要加息。

打科技戰也是如此，科技戰使到美國科技企業損失不少訂單，據賣晶片的高通所說，華為佔高通3%的營業額，因此，減息減稅可以緩和高通這3%的營業額的損失，如今美國民主黨控制了眾議院，再減稅已經不可能，如果在減息方面也無法持續，將會加強特朗普打科技戰的壓力。

打貨幣戰更需要聯儲局的協助，上星期，當鮑威爾說這一次減息不是減息周期的開始，美元匯率馬上上升，所謂打貨幣戰，就是逼人民幣升值，但是，美元下跌，人民幣怎麼可能升值？

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]