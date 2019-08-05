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王弼：美國關稅可升到幾高？

【明報專訊】正當香港的暴力衝突成為國際焦點，港股首當其衝，大大跑輸屢創新高的美股之際，美國總統又突然發難，宣布9月1日新增對華3000億美元中國貨品的10%關稅。至此，美國全面對中國進口徵收關稅，相信除了少量貨物可以獲得豁免外，連蘋果手機和耐克（Nike）波鞋都無一倖免。上周總計，美股下跌逾3%。

王弼說侵叔突然發難，只是站在絕大部分財經評論員的角度而言，有追看本欄的讀者，應該知道本人預測，對侵叔向所有中國貨品徵收25%關稅，只是時間問題而已。

特朗普曾稱關稅可達45％

所以現在，侵叔對華的關稅政策，仍是現在進行式，不過，25%只是最保守的數字，因為侵叔曾經講過，關稅其實可以高達45%。

不少財經演員屢次被侵叔左一巴右一巴摑臉，仍然深信中美會達成協議，原因只是資訊來源都是主流傳媒假新聞，深陷迷惑而不自知。本欄多次重申，我們要留意的不是侵叔說什麼，而是他做了什麼。對北京的貿易政策，關稅循步有序而上，另一邊廂跟聯儲局扯貓尾，利用減息配合對華的貿易戰，完全按部就班，有迹可尋。

留意「侵叔」做什麼 不是說什麼

又例如，主流假新聞不斷說侵叔很關心中美貿易談判，很多事務上都不敢刺激北京的內政，例如對新疆再教育營，他就沒有像副總統彭斯和國務卿蓬佩奧以人權為由干預北京的內政。但細心想，如果侵叔真的很怕中美談判破裂，他又怎會多次不顧北京的顏臉，單方面宣布加徵關稅？

因此，本欄維持原判，中美的「世紀離婚」，正按劇本一步一步實現，不是王弼幻想，而是已經有實質重要數據支持。根據上周五《華爾街日報》的報道，中國已不是美國的最大貿易伙伴，而且一跌就是兩位，被墨西哥和加拿大超越。說到這裏，王弼無意評論，中國由美國的最大貿易伙伴，跌至第三位，對北京來說是否好事壞事，或者正如許多華文主流傳媒的評論，這是北京稱霸世界的契機。我只是指出，中美離婚，已經是不爭的事實。

所以，香港目前發生的社會衝突，侵叔說那是中國的內部事務，當然不是隨口說。但中美離婚，作為外資（就是以美元為主把外匯帶進中國大陸）FDI的跳板，或以IPO引入外匯，香港的角色，難免會被「世紀離婚」所衝擊。

中美「離婚」 港不能再吃兩家茶禮

香港已經到了十字路口，就像《鹿鼎記》末段的韋小寶一樣，要麼跟陳近南反清復明，要麼跟康熙執行大清律例，再不能吃兩家茶禮了。香港人正處於兩大國政治爭霸的板塊裂縫之中，所處身的角色，不宜妄自菲薄，人云亦云。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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