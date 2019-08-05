經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

下一篇 上一篇

何濼生：經濟展望差 罷工落井下石

【明報專訊】今年第二季的本地生產總值（GDP）初步估計按年增長0.6%，號稱與上一季持平，但其實按季收縮了0.3%。全年經濟增長恐怕會近零。

立法會停擺 政府開支升幅難維持

本地生產總值每項均十分疲弱。第二季政府消費開支雖有升幅，但由於立法會遭破壞不少要通過才能啟動的支出無法展開，下半年政府消費開支升幅勢將難以維持，公營部門的工程亦必受阻延；私營部門的投資第二季跌了12.1%。由於大規模遊行及暴力事件陸續有來，投資信心料會進一步下滑。年初表現不俗的私人消費開支現時已有下跌的迹象。6月份零售總值按年跌幅為6.7%。據香港零售管理協會稱，受示威活動影響，7月至8月零售跌幅可能擴大至雙位數。外貿方面，由於特朗普突然宣布9月起會對中國輸往美國的餘貨值3000億美元產品徵10%的關稅，環球股市應聲下挫。筆者估計，貿易戰惡化加上大型抗議樓市下跌亦將無法避免，進一步打擊消費和投資。

本港失業率自去年2月至4月起一直維持在2.8%，但相信這近乎全民就業的狀况勢將改變。隨着來港大陸客下跌，旅遊業首當其衝，酒店飲食零售都可能出現裁員潮，建造業和交通運輸亦可能受到影響。

旅業放緩牽連廣 全民就業勢改變

在這樣的宏觀經濟環境下，香港人理應團結自強，但居然有人要罷工罷課罷市，並稱蘇丹和波蘭都有成功先例芸芸，作為經濟學者的我無法理解。香港不是蘇丹、波蘭，也不是國家，人家當時經濟崩潰，我們則經濟穩定，失業率低、廉潔指數高而罪案率低、社會向來相安無事，政府從來沒有打壓言論自由新聞自由。支聯會每年搞六四燭光晚會，共產黨從來沒有干預，群眾高呼結束一黨專政也毫無問題，歸因我們有基本法保障我們的種種自由；但有年輕人要闖立法會、撕基本法，要罷工要罷市。

自回歸以來，香港的世界銀行法治指數有長足進步：社會政策方面，引入了最低工資和家庭津貼；長者生活津貼亦提升了不少；幼兒照顧方面引入了幼稚園及幼兒中心學費減免計劃，又興建了兒童醫院；長者有交通津貼，花兩元就可用市內任何交通工具；非長者交通支出逾300元又可獲交通津貼。政府又接受了土地專責小組提出的建議去覓地建房，就算政府做的不是最理想，我不明白為何際此艱巨時刻，有人不選擇齊心建港，反要破壞社會安寧損害經濟。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
匯控今發上半年業績 大行看淡
匯控今發上半年業績 大行看淡
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
看好公用科技醫療股
看好公用科技醫療股
雷賢達籲政府3方面改善施政
雷賢達籲政府3方面改善施政
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
證監：持牌機構受洗錢條例規管
證監：持牌機構受洗錢條例規管
港受理可疑洗錢個案大增
港受理可疑洗錢個案大增
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
旅保「改行程」賠償 小心看定義
旅保「改行程」賠償 小心看定義
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：小心香港內需變「內傷」
陸振球：小心香港內需變「內傷」
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
技術取勝：港鐵100天線有支持
技術取勝：港鐵100天線有支持
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
王弼：美國關稅可升到幾高？
王弼：美國關稅可升到幾高？
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
陳永傑：美元轉強 更要減息
陳永傑：美元轉強 更要減息
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
布少明：減息供應少支持樓市
布少明：減息供應少支持樓市
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
龐寶林：避險高漲 債息未見底
龐寶林：避險高漲 債息未見底
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
將軍澳周末睇樓量 挫九成
將軍澳周末睇樓量 挫九成
新盤成交按周跌五成
新盤成交按周跌五成
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
OMA OMA綠意盎然
OMA OMA綠意盎然
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
買醫保贈體檢 全方位保障健康
買醫保贈體檢 全方位保障健康