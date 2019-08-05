何濼生：經濟展望差 罷工落井下石

立法會停擺 政府開支升幅難維持

本地生產總值每項均十分疲弱。第二季政府消費開支雖有升幅，但由於立法會遭破壞不少要通過才能啟動的支出無法展開，下半年政府消費開支升幅勢將難以維持，公營部門的工程亦必受阻延；私營部門的投資第二季跌了12.1%。由於大規模遊行及暴力事件陸續有來，投資信心料會進一步下滑。年初表現不俗的私人消費開支現時已有下跌的迹象。6月份零售總值按年跌幅為6.7%。據香港零售管理協會稱，受示威活動影響，7月至8月零售跌幅可能擴大至雙位數。外貿方面，由於特朗普突然宣布9月起會對中國輸往美國的餘貨值3000億美元產品徵10%的關稅，環球股市應聲下挫。筆者估計，貿易戰惡化加上大型抗議樓市下跌亦將無法避免，進一步打擊消費和投資。

本港失業率自去年2月至4月起一直維持在2.8%，但相信這近乎全民就業的狀况勢將改變。隨着來港大陸客下跌，旅遊業首當其衝，酒店飲食零售都可能出現裁員潮，建造業和交通運輸亦可能受到影響。

旅業放緩牽連廣 全民就業勢改變

在這樣的宏觀經濟環境下，香港人理應團結自強，但居然有人要罷工罷課罷市，並稱蘇丹和波蘭都有成功先例芸芸，作為經濟學者的我無法理解。香港不是蘇丹、波蘭，也不是國家，人家當時經濟崩潰，我們則經濟穩定，失業率低、廉潔指數高而罪案率低、社會向來相安無事，政府從來沒有打壓言論自由新聞自由。支聯會每年搞六四燭光晚會，共產黨從來沒有干預，群眾高呼結束一黨專政也毫無問題，歸因我們有基本法保障我們的種種自由；但有年輕人要闖立法會、撕基本法，要罷工要罷市。

自回歸以來，香港的世界銀行法治指數有長足進步：社會政策方面，引入了最低工資和家庭津貼；長者生活津貼亦提升了不少；幼兒照顧方面引入了幼稚園及幼兒中心學費減免計劃，又興建了兒童醫院；長者有交通津貼，花兩元就可用市內任何交通工具；非長者交通支出逾300元又可獲交通津貼。政府又接受了土地專責小組提出的建議去覓地建房，就算政府做的不是最理想，我不明白為何際此艱巨時刻，有人不選擇齊心建港，反要破壞社會安寧損害經濟。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]