何國良：風險胃納較業績更影響大巿

另一方面，上周中段一件影響市場發展的事是中美貿易角力。雖然一如市場之前的預期，談判沒有太多實質進展，市場亦沒有因此出現太多反應。但由於美方再為餘下的3000億美元中國入口貨加徵10%的關稅，市場氣氛因而再度受到打擊，出現了較大的調整。有花生評論員立時告訴筆者，這兩件事其實有關連。由於聯儲對未來減息的態度並未明確，貿易戰對經濟的影響輕重難辨，因此，此刻在關稅上再下一城，既可作為未來貿易談判的一個籌碼，又可使減息周期有更大的確立作用，有利選情。因此，這一步棋似乎早就在棋譜想定了。姑勿論以上說法是說笑還是認真，但筆者認為，中方在處理整個事情的過程相當平穩，所以市場過度的超賣也許是一個窗口機會。

今年整體經濟下行壓力仍明顯

回到基本面，8月另一個特色就是半年業績公布期。在過往經驗來看，這個業績期較4月那一次重要性較低，但由於今年整體經濟的下行壓力仍然明顯，這個中途站就給了大家一個機會，去更了解在公司營運層面，整體情况如何。

除了個別公司或行業有些已經發出了預警之外，讓相關投資者有所預期外，市場其他的部分又如何呢？有券商亦為此把把脈。根據他們的計算，在他們有分析師覆蓋而有盈利預測的股票當中，2019年的盈利有望達到12%。跟2018年上半年的6%有所提升。當中，驅使整體盈利回順的一個關鍵因素，來自於非銀行的金融行業。

由於它們在2018年上半年在市况逆轉時受到較大的衝擊，形成2018年上半年一個較低的基數，所以在2019年情况正常化後，近多年平均的業績有望再呈現於投資者眼前。

房地產及相關行業料保持平穩

另外，仍然可以保持平穩的行業，在他們的計算中，包括房地產和相關的行業如水泥和家電，以及一些個別消費如醫療保健和服裝。另一方面，在未來公布業績而仍然有可能出現下滑的行業屬於一些上游的周期行業，其中包括金屬和化工，之前跟大家討論過的汽車行業，相信業績仍未能有什麼突破。

在全年的業績預測，筆者感到分析員不太可能因為是次的中期業績公布會作出很大的調整。大概10%的年度增長似乎仍是市場共識。因此，綜合各個不同因素考慮，未來市場的好壞有不少將取決於市場風險胃納的改變。

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[何國良 基金看世界]