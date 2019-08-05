盧楚仁：美國經濟不倒之謎

貿戰利日圓 澳元續受壓

今次聯儲局10年以來第一次的減息，鮑威爾說是中期調節，估計他是把去年12月加錯息作一個還原，而且可以順應美國總統特朗普和金融市場的民意，以及當是幫經濟買個保險防患於未然。若聯儲局的寬鬆貨幣政策力度大大低於歐洲以致其他央行，再加上經濟數據表現繼續優於其他國家的話，如無意外，除了日圓，估計美元兌歐洲貨幣和商品貨幣有進一步單邊大升的潛力。

除聯儲局減息之外，上星期另一焦點，就是中美雙方在上海談判結束之後，特朗普在當地時間星期四宣布，在9月1日向中國餘下的貨值3000億美元貨品徵收10%的關稅，消息令環球股市、人民幣以至商品貨幣及紐約期油大跌。反過來日圓、瑞士法郎和金價均全面上升。若中美貿易戰再度惡化的話，估計對日圓最為有利，對澳元則最不利；估計澳元除了兌美元繼續受壓外，澳元兌日圓的交叉盤受壓的力度會更加嚴重（圖1）。

美股新高財富效應 經濟保持增長

在中美貿易戰持續一年多下，很多分析師都百思不得其解，美國經濟數據依然可以保持穩健，我認為有以下原因：

第一， 在中美貿易戰下，投資者和交易員很多均認為對美國有利，對中國不利，所以將資金轉炒美股令美股持續創新高，在財富效應支持下，令美國經濟保持溫和增長。

第二， 特朗普過去不斷威嚇加徵中國商品的關稅，令美國消費者感覺未來物價會大幅攀升，採取預先消費以避免未來買貴貨，令美國零售數據保持增長。

第三， 環球各地尤其是歐洲和新興市場均出現不同程度隱憂，再加上美元表現亮麗，令環球各地資金湧往美國投資或避險，間接令美國金融市場和經濟亦有得益。

第四， 在中美貿易戰下，美國的CPI和PPI沒有出現萎縮，主要是一方面美國部分由中國進口的消費品已加徵關稅；另方面是年初至今油價和豬肉價格均上升超過20%，令物價上升以致相關數據皆保持正面。

有分析指，特朗普再次威脅9月向中國徵收10%的關稅，會令聯儲局在9月再次減息。他們分析是9月一旦向中國額外加徵10%的關稅後，反會令美國經濟有負面影響，繼而令聯儲局有需要再減息刺激經濟。這說法有兩個問題，第一是過去特朗普也曾試過在生死關頭之前，突然間撤銷或者暫緩有關加關稅行動；所以月中中美高級官員再次會面，不排除像過往一樣有轉機。

就業數據符預期 美元續向好

第二是就算沒有轉機，到9月真正要徵收關稅的話，若有負面影響的話，相信對美國有關的負面影響，最快會在10月至11月的經濟數據才浮現。因此，聯儲局就算要再減息的話，最快都要到10月30日的議息會議才採取行動。若以上述形勢再加上上周五所公布的就業數據均符合預期，平均時薪更比預期為高，所以我有理由相信美元可繼續向好。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]