龐寶林：避險高漲 債息未見底

10年期美國國債收益率跌至1.892厘，創下2016年11月以來的最低水平，30年期美國國債收益率日跌幅擴大至6個基點。用來衡量經濟未來增長前景的2年期和10年期美國國債息差收窄，說明市場中投資者並沒有將此次減息視為提振經濟或通脹的舉措，使得投資者懷疑減息0.25厘是否足以促進通脹，期貨市場走勢反映的預期是聯儲局今年還將減息0.5厘。

經濟見放緩先兆 下半年料續減息

聯儲局主席上周三在談到減息的原因時提及了全球貿易關係緊張、全球經濟增長放緩及低通脹帶來的壓力，聲稱減息是將貨幣政策調整為一定程度上更加寬鬆的方式，也就是周期性中段政策調整，而不是長期的、一系列減息的開始。但一天之後的貿易形勢最新發展，使得此次減息被賦予更多的含義：周四特朗普宣布從9月1日起對3000億美元的中國進口商品徵收10%的關稅。

此外，美國6月核心PCE物價指數低於市場預期，顯示出經濟增長放緩、通脹溫和；美國7月ISM及Markit製造業PMI分別創下3年及10年新低，新出口訂單和進口指數均處於萎縮區間，製造業活動的情况惡化，通脹溫和使經濟增長前景黯淡，一定程度上對國債有推波助瀾的作用。另美國3個月期與10年期國債收益率差距，上周四稍早的0.01厘擴大至0.18厘，收益率曲線倒掛是經濟放緩先兆，暗示聯儲局政策可能過緊，推高下半年再減息的可能。

多國國債成重要避險資產

在國際大環境不穩定的情况下，今年主要發達經濟體的國債一直成為避險資產的重要場地，所以導致購買國債人數愈發增加，不斷打壓其收益率。目前英國10年期國債收益率在5月跌破1厘後就未能反彈，最近幾個月也是逐月下跌，截至8月1日，英國10年期國債收益率已跌至2016年8月以來最低的0.58厘。日本10年期國債收益率早在1月就跌破零，德國債息在3月下旬跌破零後就在負收益的路上愈走愈遠，目前日本與德國10年期國債收益率分別為-0.16%及-0.43%，投資這些國債持有到期已無法獲利。

總體來說，隨着中美貿易戰的緊張局勢加劇，日本又將韓國剔出貿易「白名單」，美國針對歐洲的貿易戰火已燃起，在世界經濟增速放緩，貿易問題仍待解決的情况下，避險情緒不斷升高，投資者對於避險資產的持倉依舊高漲，債券收益率有可能會進一步下跌。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]