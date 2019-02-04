摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709

友邦（1299）連續8個交易日下跌，為過去4年以來最長跌浪，明顯失守50天線及80元關口，勢向下回補6月中上升裂口（介乎77.4元至78.9元）。友邦年初至今累升兩成，同期恒指累升4%，明顯跑贏大市。輪證投資者連日累積友邦好倉，截至上周四友邦好倉連續9個交易日錄淨流入，累計約5700萬元。如認為友邦止跌反彈，可留意友邦購18469，行使價86.86元，實際槓桿約10.9倍，最後交易日2019年11月25日。

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