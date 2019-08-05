瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託

【明報專訊】瑞銀上周五數據顯示，資金傾向博反彈買入收回價介乎26000點至26700點的恒指牛證，反映個別投資者仍頗為進取。投資者如看好後巿但擔心收回風險，可留意恒指Call輪19774，行使價27300點，2019年11月到期，有效槓桿約12倍。19774時期較長，短線持貨的時間值損耗有限，增加防守。若希望以牛證博反彈，較進取可考慮恒指牛證67124，收回價26333點，2021年10月到期，有效槓桿約44倍。較保守可吼恒指牛證64460，收回價26000點，2020年11月到期，有效槓桿約29倍。聯儲局再減息的預期升溫，美國10年債息跌穿2厘，利好本地地產股及房託，加上早前受本地不穩因素影響以已累積一定跌幅，值博率提升，當日新地（0016）120元關口失而復得，領展（0823）更逆巿倒升1.8%。投資者可留意新地認購20106，行使價141.51元，2019年11月到期，有效槓桿約15倍；或領展認購21637，行使價106.88元。
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