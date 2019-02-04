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何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054

【明報專訊】美國總統特朗普突然宣布，向總值3000億美元中國貨品額外徵收10%關稅，港股上周五顯著捱沽，強勢的重磅股騰訊（0700）周五亦跟隨大市顯著走弱，低開逾2%後，跌幅曾擴大至約4%，失守360元關口，收市仍跌近4%，以接近全日最低位收市。裂口急跌後，騰訊技術上已將近期的上升軌扭轉，短線或有機會在350元至360元之間整固。騰訊高位回落，吸引資金作好倉部署博反彈。看好可考慮騰訊認購證20054，行使價390.2元，2019年10月到期，實際槓桿約11.6倍。

5G概念股中國鐵塔（0788）將於本周三（7日）公布中期業績，股份上周五曾急跌近4%，觀望重上2元關口。看好可留意鐵塔認購證21364，行使價2.3元，2019年11月到期，實際槓桿約7.8倍；或鐵塔牛證69599，收回價1.83元，行使價1.73元，2020年1月到期，槓桿比率約6.9倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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