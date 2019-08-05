張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高

自去年7月6日徵收關稅後，特朗普曾威脅在2019年1月1日起向中國貨品全面加徵關稅，結果11月便釋出善意，及後在12月的G20峰會上，習特會達成共識並開啟90日的休戰和談判。談判未能在今年首季完成但繼續進行，但特朗普指摘中國推翻談判期間所達成的共識，5月初宣布對另外價值約2000億美元，合共2500億美元的中國輸美貨品徵收25%的關稅。最終又是G20的習特會化解危機，重啟談判。

消息多利淡 博恒指回升注意風險

與此前集中向工業品徵稅不同，今次關稅涉及包括從電子產品、手機到服裝的一系列消費品，估計將影響約450億美元的手機、390億美元的筆記本電腦和平板電腦，以及54億美元的電子遊戲機，對以消費為主的美國經濟衝擊更大，事關美國進口商只能將額外成本轉嫁予消費者，別無選擇。從這個角度看，特朗普在衡量是否真的出手時會更為審慎，但他同時把稅率由不切實際的25%降至10%，又予市場今次有所不同的感覺。

走勢上，恒指14天RSI已跌穿30進入超賣區，開始有技術反彈的條件，上周五成交激增至超過1000億元之餘，即月期指未平倉合約昨日急增至15萬張，反映不少投資者上周四、周五積極入市博反彈。博利淡盡出後反彈的策略有不俗的值博率，但股市往往沿阻力最細的路線而行，而近期幾乎所有消息都是利淡，博反彈要注意風險。

高啤打值股急升急跌 一般人不宜沾手

高啤打值股份上周五慘遭血洗，內房、汽車、手機設備、航空、濠賭等，動輒跌幅超過4%。受到貿易戰、政局不穩影響，港股現在只有交易而沒有趨勢，高啤打值股份容易急升急跌。一般投資者不宜沾手，但對進取投資者則有很多機會。筆者覺得可考慮濠賭股。

一方面，濠賭股不太受本港政局影響，二來澳門博彩收入雖然增長乏力，7月份更遜預期跌3.5%至244.5億元，但大致上維持在每月230億至270億元區間，並未如本港零售般大幅下滑。

值得留意，濠賭股波幅頗大，同時個別股份有明確上下限區間。以永利澳門(1128)為例，過去一年絕大部分時間在16至20元水平上落，升急跌亦快。每次於16元附近入市，持貨1至2個月的話，贏面機會相當高。永利今早股價大跌6.7%收報16.68元，與重大支持位16元相差不遠，可候低吸納博反彈。

[張兆聰 還看今朝]