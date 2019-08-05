蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高

市值較小的港股，若成為合資格港股通股份，潛在的內地資金流入對股價有較大刺激。港股通最低市值要求是50億元以上（2018年7月至2019年6月之月底平均市值）。今次可留意平均市值52億元、有望入選的雅生活服務（3319）。

今年預測市盈率15.3倍 遠低於同業

近月內地物業管理股強勢畢現，碧桂園服務（6098）和中海物業（2669）均屢創新高，但兩者之本年預測市盈率已分別高達34倍及25倍，現時市况轉弱，高估值股份回調壓力料較大，倒不如估值仍低而盈利增長前景不俗的雅生活。

雅生活係內房股雅居樂（3383）的子公司，去年盈利大升177%至8.01億元人民幣，主要由於在管物業面積增加，以及多元化增值服務收入上升。截至2018年底公司持有淨現金48億元人民幣，相當於公司市值之85%。我們估計雅生活未來3年每股盈利增長均逾三成，2019年預測市盈率15.3倍，遠低於上述同業。相信此估值折讓，是由於市場質疑雅生活以併購擴張的可持續性；但併購的而且確帶來盈利增長及業務擴張。另外，雅生活於非業主增值服務範疇仍有很大的發展潛力。

股價短期隨大市回調，可候回落至3月底浪頂13.5元吸納，中線有望再創新高。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]