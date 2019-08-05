潘迪藍：香港暴力抗議或常態化

陳道祥的語調尚算克制，背後的關鍵信息是北京仍然支持陷於困境的香港特首林鄭月娥，特區政府必須維持好香港的秩序。這很聰明，並排除一些意圖沽空港元的投資者聲稱「解放軍即將入侵香港」的可能性。

北京似乎正在耐心等待，因為2014年歷時7周的佔領運動，最終因抗議者疲憊及公眾支持減弱，以失敗告終。現時香港的抗議運動，已經由最初的反對《逃犯條例》修訂，演變成對特首林鄭月娥、香港警方及中國大陸的不滿。北京希望，透過支持林鄭月娥，分化抗議者。

隨着北京拒絕更換特首，輿論認為，妥協的重點應該轉移至要求成立獨立調查委員會，調查6月初以來的連串抗議活動及警方的行為。香港政府和警方仍然對這種做法持抗拒態度，但考慮到香港的行政體制嚴重缺乏民主成分，很難看到有其他方法可以緩和緊張局勢。

獨立公開調查 或短期內緩和局勢

林鄭月娥不願意正式撤回《逃犯條例》修訂，特區政府亦不大可能向自從6月12日首次示威對峙以來被捕的所有示威者給予特赦。現時，已經有一些高級公務員正在遊說特區政府同意作獨立公開調查，有可能在短期內緩和局勢。另一方面，獨立公開調查亦可能需要長達數年才能夠完成。

這也不意味香港可以迅速回復到以前的溫和方式，因為在六四鎮壓之後組成、在1990年代初冒起的泛民主派，近年已經顯得有些老化，對於年輕人的影響力大不如前；商業精英亦被證明無力制止他們自己也痛恨和害怕的法律。當所有權力中心都顯得失效，不能阻止香港原有的自由被侵蝕時，這場沒有領袖的抗議運動變成本地政治的主導力量。問題在於，這個群體包括了赤誠學生、激進無政府主義者，以及覺得經濟、政治和文化被搞壞的躁動公眾。香港政府很難與這種缺乏正式代表的群體達成協議。

北京希望，這個抗議聯盟會好像2014年的佔領運動般，隨着暑假結束，學生重返校園而自動瓦解。過程有可能會加快，因為部分示威者日前在多個港鐵站內進行不合作運動，阻止列車正常服務，會失去公眾同情。

暴力抗議 被視為自由代價

假如再沒有發生親內地的暴徒襲擊示威者事件，暴力應該不會升級，大多數讀者可以預期，將會減少在報章的頭版上看到有關新聞。在這種情况下，香港不太可能出現刺激大規模資本外流的信心崩潰。當然，有辦法的人會繼續將資產轉移到其他地區，移民到加拿大、澳洲、新加坡、美國和英國的人數將會上升。同時，內地政府可能會鼓勵更多內地專業人士移居來香港，在國有企業和金融機構工作。香港異見人士大概不會被送進新界營地接受「再教育」，但內地政府仍然有可能在香港推行新疆那種逐漸「同化」的運動，試圖永久改變香港的特色。

上述的做法在香港難起作用，因為過去約15年，香港已經明確顯示殖民地時期也沒有的獨特之處，移居到香港的內地人，都傾向融入香港人的自由生活方式。因此，更有可能的結果是香港會變得像台灣，暴力政治抗議常態化，並被公眾視為享有自由的代價之一。正如多年來，法國首都巴黎也有習慣性的街頭抗議活動，但無阻遊客享受旅遊樂趣。香港可能既是一個可靠的金融中心，也是一個政治異議的溫床。簡而言之，香港最近幾個周出現的分歧，可能沒有方法解決。

國務院官員上周的聲明尚算溫和，值得注意的是，簡報由內地政府首腦機構發出，而不是由較低層次的港澳辦發出。有人正在預測，最近幾周的事態是否會引致更多內地高級官員直接監督香港事務？如果真的出現這種情形，是否是好事？

與其他省市相比，內地政府對待香港肯定算非常小心和謹慎。這可以歸因於理性的自身利益，因為內地需要香港，來協助發展一套認真的人民幣國際化戰略。而且，在明年1月台灣總統大選之前，中國內地政府應該都會對香港保持比較謹慎耐心的態度。因為香港最近一個多月的事態已經在台灣激起了一些反中國情緒，這對於鼓吹台獨的民進黨非常有利。同樣地，由於中美貿易談判早前已重新開始，若中國嚴厲打壓香港，將會是政治上的一大錯誤，迫使美國對中國採取更加強硬的貿易立場。

檢討2022年特首選舉達和解

從所有這些因素來分析，北京都應該繼續對香港保持謹慎的態度。然而，若要在香港達致持久和解，意味着必須重新檢討在2022年行政長官的選舉安排。

香港現時錯綜複雜的局勢，源於2015年香港立法會否決人大常委會高度限制的行政長官「普選方案」。這引發了北京反彈，不讓立場比較激進的立法會議員宣誓就任，以及禁止鼓吹港獨的政黨運作。泛民主派的立法會議員未能在最近的反修例運動中擔任領袖，反映了他們在普羅大眾心目中的地位下降，學生示威者則以一股強大的力量出現。

明智的政治領袖真正需要做的是，拿出一個有別於2015年的新方案。然而，由於獲得民間信任的政治領袖並不多，加上有可能一開始就要面對抗議活動，這個情况不太可能出現。因此，香港未來仍然可能是一個充滿緊張和分歧的城市，但至低限度，在充滿不確定性的環境中，仍可以繼續運作。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]