林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司

港股比A股弱勢，或與年初至今本港連串政治事件，打擊投資者信心有關。不過，整個反修例運動由6月9日開始起計，港股其實是一路反彈，直至上周五才跌破6月6日收市價，而且全部跌幅來自過去一個星期，而特朗普剛巧在周四晚宣布再次向中國加徵關稅，令港股周五終於出現恐慌性的拋售。

經歷過上周的急挫之後，不少港資地產股年初至今升勢幾乎化為烏有，股息率亦已普遍回升至4厘至4.5厘水平，現金流全派息的房託，則普遍息率回升至5厘至5.5厘。

投資房託有天然對冲物價功能

收租物業的特性，是有租約綁定租客，約滿之前業主不可加價，但租客則必須按照租約定期繳付定額租金。假如不幸地經濟下行的話，租金回落影響房託的可分派收益，惟屆時社會變回「賤物鬥窮人」時代，個人消費開支亦可能隨租金收入回落而有所減少；同樣道理，一旦經濟復蘇百物騰貴，租金收入水漲船高，抵消投資者的生活成本上漲風險。因此，房託投資有天然對冲物價的功能。

近期政治風險 地產股吸引力降

任何金融資產，短期價格波動，很難不受市場氣氛影響。不過，正正因為市場預期經濟有下行風險，相關資產的價格最近才有愈賣愈平的可能。經歷過最近一輪回落，同時衡量過最近一輪的政治風險之後，現價相關資產的投資價值，雖然仍沒有去年底那麼吸引（很多地產股現時的股價，仍較去年底出現反修例運動之前更貴），但肯定相比7月初的時候吸引。不過，亦有個別股份例外，當中包括資產負債表在港資地產股中最穩健的信置（0083），股價早已跌穿去年收市價。

另外，過半租金收入來自國內收租物業組合的恒隆地產（0101），受惠於國內租金收入進入收成期，近期成為表現最強的港資收租股，而其母公司恒隆集團（0010）卻因為流通市值較低，成交長期低迷，股價遠遠跑輸子公司。本財政年度，市場預期恒隆地產每股獲利約1元，每股派息0.75元。每股恒隆集團持有1.924股恒隆地產，應佔每股派息1.44元。

不過，恒隆集團近年只將來自恒隆地產的派息，打個五折派給股東。然而，自2011年開始，恒隆集團的控股公司折讓愈擴愈闊，目前的折讓已超過五成，令母公司即使扣起一半派息之後，息率仍舊高過子公司。過去10年時間，恒隆集團並沒有將扣起的派息胡亂揮霍，而是大部分用作增持恒隆地產之用。

恒隆受惠內地租金收入收成期

最接近大股東口袋的母公司，沒理由不清楚知道甚麼動作對自己的財務狀况最為有利。也許，陳啟宗家族並不缺錢，沒有迫切需要增加派息給恒隆集團的股東。不過，如今子公司的估值相對母公司實在有點貴，如果大股東想不到更佳的資金出路的話，是否應該從善如流，多分派一點股息給母公司的股東呢？否則的話，回購母公司的股票，應該遠較增持子公司股份，在財務上更加划算。

（筆者客戶持有信置及恒隆集團股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]