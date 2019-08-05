陸振球：小心香港內需變「內傷」

特朗普突然發難加關稅，連帶美股也受壓，不過美股多個指數都在歷史高位徘徊，就算下調一成，股民也不會受到太大傷害，相反中港股巿早由高位跌了不少，再被「侵侵」踩多一腳，隨時打窒條氣，而美國10年來首次減息，未來再減息的彈藥多的是，而之前港息只曾象徵式加了0.125厘，則未來縱使美國減息，港息再減空間有限，如再有新的不利消息，只怕港股的防守力未必太大。

近期眾多港股下跌，其實最令筆者不安的是領展（0823），本來房託最受惠減息，但領展似全沒受惠，且周線圖更明顯跌穿了上升軌，而這隻股票主要擁有民生商場，按理較少受經濟波動影響，而近期表現如此不濟，一定程度反映香港的政治亂局確也已對民生構成負面影響，出現內需變「內傷」，實不宜掉以輕心。

在現時香港的政經情况，投資者宜防守勿冒進，更不應隨便利用槓桿操作，若對香港的投資環境有疑慮，而又不願將資金閒置，或可作地域性的分散投資，看看海外的投資機會。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]