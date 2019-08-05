陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊

朋友最近推介筆者看《Brexit: The Uncivil War》這套電影（中譯《脫歐之戰》），內容是當初出現英國決議脫歐公投後，脫歐派（包括約翰遜）的民意支持不高，遂找來政壇運動高手Dominic Cummings出謀獻策，終於扭轉局面，令脫歐派在公投大勝。

Cummings教路，基本上投票的公民可分三大類，一是堅持留歐，二是支持脫歐，三是沒有特定意見，甚至不打算投票的中間或游離派，而前兩者都是智慧較高，早有既定立場，所以要爭取民智較低的中間派，而此類人不會對大道理有興趣或有能力理解，不明白何為人權、融和以至國際利益等理念，而只着重自身利益，容易被騙，可以用比如留歐要每周向歐盟支付3.5億英鎊以至減少國民福利等謊言，又或會有7000萬土耳其移民踩沉英國製造恐慌(其實土耳其至少10年內都沒有機會加入歐盟，而土耳其總人口也只有7000萬)。

歐元兌英鎊極為超買

同時Cummings向脫歐派金主取得大量金錢，由政治數據公司劍橋分析透過facebook和Twitter利用大數據向選民發放了10億條「洗腦」資訊，終於取得大成功。朋友說，最近香港政治亂象，似極有《脫歐之戰》的影子。

近期英鎊兌美元急挫，筆者另一朋友王弼指英國最終真的無協議脫歐，其實歐盟也會受到重創，而最近歐元兌英鎊升至0.9以上，極為超買，過往多次在這水平不久便回落（圖2），所以可沽空歐元兌英鎊的交叉盤。

[陸振球 投資超限戰]