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謝紹榮：特朗普一夫當「關」

【明報專訊】上周美國聯儲局一如市場預期，宣布減息0.25厘和暫停縮表。主席鮑威爾其後在記者會稱「今次減息只屬中期政策調整，並不是長期減息周期開始」，暗示聯儲局未來不一定減息。

本欄上期已向讀者預先揚言，根據近期美國的經濟數據，要迫使聯儲局有限度減息不難，但要聯儲局擺明車馬進入減息周期，確實有點難度，况且鮑威爾又豈會讓美國總統特朗普計謀輕易得逞？鮑威爾於聲明中，早已含沙射影，他聲稱「貿易政策不確定性較聯儲局預期高，減息是為了預防性抵禦經濟下行風險」，而誰人令貿易政策不確定增加，答案呼之欲出。

加徵關稅「一石二鳥」

一向和鮑威爾水火不容的特朗普，隨即發炮指摘鮑威爾令市場失望。不過，也許受到鮑威爾這番貿易政策言論啟發，翌日，特朗普宣布向餘下3000億美元中國進口貨品徵收10%關稅，直接來個「一石二鳥」。

特朗普這招可算是非常高明，既可於中美貿易談判重啟之初，向中國團隊「施下馬威」，警告中國團隊切勿拖延時間。同時，又可以隨時借貿易戰不利經濟發展為由，迫使鮑威爾於短期內再次減息。根據彭博最新利率期貨顯示，預期下次9月會議減息0.25厘的機會率，由鮑威爾宣布減息時，跌至不足60%，上周五已回升至93%。

城池失火，殃及池魚。受到這突如其來一招影響，美國三大股票指數隨即高位回落。至於近期飽受政局困擾的港股，上周五恒指裂口低開，跌穿所有常用移動平均線，收市報26918點，較上一交易日大跌647點，成交增至1143億元。

美股高位回落 港股亦遭殃

早前特朗普接受CNBC訪問時，他曾就「關稅」發表個人意見，他說：「當你的國家是『豬仔錢罌』並擁有所有金錢時，便會認為關稅是美好的。」

眾所周知，美國負債累累，全靠所謂「美元本位制」才能化身特朗普口中的「豬仔錢罌」，令各國不得不持有美元資產作儲備。難得特朗普居然可以把這歪理說得振振有辭，難怪現今世代只標榜「誰大誰惡誰正確」。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]

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