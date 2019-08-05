陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同

酒莊就在波爾多老城城南咫尺之距。作為波爾多最古老的酒莊之一，十五世紀的修道院修士在那裏種植葡萄，釀造做彌撒時用的紅酒。古堡在十六世紀就奠基建造，歷史悠久。在1787年，Thomas Jefferson這位美國第三任總統當時在巴黎任美國駐法大使，喜愛紅酒的他南下波爾多留下不少足迹，就曾經到酒莊拜訪並寫道：「我仔細看了一下這裏葡萄園的土壤都是沙，差不多一半是小碎石很少泥土，類似梅多克的土壤。」

口感清新 餘韻悠長

上世紀30年代法國隨華爾街也經歷了經濟大蕭條。1935年美國銀行家Clarence Dillon收購了當時一片荒蕪的 Château Haut-Brion。後來銀行家的孫女嫁給了有名的法國國王亨利四世（Henri IV） 的後人盧森堡大公，從此酒莊沾上了貴族的光輝。至今，酒莊依然是盧森堡大公的莊園，當然貴族氣質煥發。和梅多克其他一級列級酒莊比較，只有40多公頃的葡萄園顯得有些小氣。尤其是中國經濟崛起，波爾多的1855一級列級酒莊受到炎黃子孫的炒買，似乎梅多克一級列級酒莊如拉菲酒莊的羅柴爾家族的「Nouveau Riche（新土豪）」形象更適合炎黃文化的口味。這次在上海朋友家碰上了Château Haut-Brion副牌酒Clarence de Haut-Brion，讚嘆中國人學西方文化快如光速。

這款2010年的副牌酒柔順，雖然已經是9年的陳酒果味依然濃厚，估計用相當分量的梅樂釀造。清新的口感，相當長的餘韻，對於副牌酒來說是個驚喜。其實以當前梅多克一級列級酒莊的天價，也只有炎黃子孫才有這種豪氣一揮千金。不過孔子2500年前不是就提倡文質彬彬嗎？文則文矣，只是見不到質已而。孔子的感嘆，當今紅酒也難逃這個命運。

特朗普強人政策左右市場

美聯儲剛宣布減息0.25厘，到底是頂不住特朗普的壓力還是被金融市場牽着鼻子走見仁見智。回顧美國聯儲局減息的歷史，減息的周期通常是華爾街股市下跌的時候。其原因也簡單，經濟開始放緩聯儲局才相應的放鬆銀根。在企業盈利前景不明朗的情况下，資金流向債市理所當然。不過當前美國利息依然不正常的低，全民就業兼道瓊斯指數處高位之際，顯然特朗普的壓力產生了作用。貼近美國總統選舉年，中美貿易酣戰，一句話特朗普的強人政策左右金融市場走向。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]