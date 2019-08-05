旅保「改行程」賠償 小心看定義

明報記者 龍彩霞

坊間時有購買旅遊保險的投訴個案，例如有一對夫婦到日本旅遊6天，由於颱風逼近，航空公司通知他們原定於下午12時55分由福岡飛返香港的航班被取消，夫婦於是購買另一間航空公司的機票，乘坐同日晚上8時30分的航班，從福岡飛返香港，他們其後按旅遊保單內「更改行程保障」向保險公司申索額外機票的費用。由於夫婦重新安排的航班路線與原來路線一樣，保險公司拒絕按「更改行程保障」賠償，但向他們賠付行程延誤保障的最高限額（即每名受保人2000港元）。

投訴委員會得悉保單並沒有對「更改行程」的定義作出詮釋，而「更改行程」的字面解釋應為「選擇不同的旅程路線及以不同的方向前行」。由於涉事夫婦經同一路線從福岡返回香港，投訴委員會同意他們的情况不符合更改行程的意思。投訴委員會支持保險公司拒絕按「更改行程保障」賠償額外機票費用的決定，涉及金額為1.04萬港元。

暴亂致損失傷亡 不受保障

部分保險機構會把個別東南亞地區劃分出來，提供一些保費較低的旅遊保險計劃，但有些地方，如日本地區，又可能當成長線旅行保險計劃。跳降傘、滑雪、潛水以至笨豬跳，是不少香港人到外地旅遊時會參與的刺激活動，一般都被列為高危活動，不過也未必一定不受保，視乎不同保單的保障範圍。

由暴亂所引致的行程延誤、財物損失或損毁、人命傷亡等，均不屬於旅遊保險保障事項。對於受保人向保險公司索償財物損失，個別保險公司或會要求受保人先付數百元墊底費。請留意，保險公司對於單一件物品的賠償額有限，即使總旅遊保賠償額高達幾萬元，但受保人遺失一件幾萬元的物品，旅遊保只會因應對單一件物品的賠償額賠款，可能只賠數千元，未必能全數賠足。

購買旅遊保險時，大家宜小心查閱條款。曾有消費者投訴旅行期間被偷竊現金，個別保險公司保單卻只保搶劫，因而不獲賠，但也有例外，如中國平安網上旅遊保險對於行李、隨身物品及個人錢財，不論是因意外遺失、被竊或搶劫而導致損失，均可獲得賠償。

投保人萬一在外地遇意外，應立即通知有關機構，例如警方、航空公司、旅行社等備案，也應保留所有單據正本，包括報案證明、醫生證明、購買必需品的收據。旅行中如生病或受傷要接受醫生治療，必須保留醫生簽發的醫生證明與正本收據，列明傷、病的性質、病發日期、醫藥處方與治療方法。若行李遺失，填寫行李的相關資料，如行李收據、購買日期、價錢、款式等，並在24小時內向當地警方與航空公司報失，索償時須連同保單或報告交回保險公司；損毁物品宜拍下相片作證明。保單條款會列明索償期限，一般在發生事故後一個月內進行，投保人應在事故後盡快申請索償。

出發前30日投保才獲「旅程取消保障」

若天災在旅行團出發後才發生，旅遊保障不會受影響，但若天災發生後旅行團才出發，保險公司不會作出承擔。「旅程取消保障」一般要求投保人在出發前30日投保，才能獲得「旅程取消保障」。因此大家宜在支付旅費後即時購買旅遊保險，以享有有關保障範圍。

然而，在某些情况下，例如當地受生化武器襲擊，旅客出發後才發生，旅遊保險也不會受保，雖然此類事件發生的機會很微，但由於保險公司要承受的風險卻很大，故一般保險公司不會承保。旅客於天災發生後，在知情的情况下，才出發前往當地，旅遊保險並不會作出保障。港府如對個別地區發出紅色外遊警示，呼籲市民「如非必要，避免前赴」，若旅客不顧警示出發，也有機會不受保。

受傷先到當地求醫取證明

就醫方面，當前往一些較落後的地方，對當地的醫療水準未必有信心，寧願待回港後才求醫。惟大家應先於當地求醫，務求取得當地醫生發出的醫生證明及收據正本，並保留去程及回程的登機證正本，以證明於外地出事，回港後才可向保險公司索償；一般旅遊保險，通常已包外遊後兩個月內的覆診費用，故就算大家打算回港就醫，都必先於當地求醫。

最後，也十分重要的是，大家外遊時應隨身攜帶全球緊急支援熱線號碼，不幸意外受傷，可即時致電回港求助，嚴重起來還可要求醫療專機送返香港治理。

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