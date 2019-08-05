許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢

美國聯儲局減息0.25厘塵埃落定，是次減息更是逾10年首次，惟美股隔晚顯著回落，皆因聯儲局主席鮑威爾在會後聲明中表示，今次非減息周期開始，並強調美國經濟前景仍然樂觀，不過海外經濟狀况不明朗，所以這只屬一次防禦性的減息，但不排除之後仍會減息。鮑威爾是次言論「偏鷹」，與市場預期有出入，令美股三大指數均下跌。

美減息決定 非經濟因素主導

不過，筆者認為是次聯儲局減息並非全從經濟狀况及前景層面考慮，反而美國總統特朗普經常「出口術」，以及市場一面倒預期減息，才是主導今次減息的主因，因為在投資者預期7月減息機會率達100%之下，若聯儲局「反其道而行」，或令股市大幅震盪，因此筆者覺得聯儲局是次舉措或多或少有穩定市場的意味。

對於8月大市的走勢，筆者認為難有大起色。現時市况似乎變得更堪虞，尤其是在上周中美貿易談判沒有任何成果，不久後特朗普再次發難，宣布下月開始向3000億美元商品加徵10%關稅，消息令港股上周五出現震盪，裂口低開615點，在沽壓漸增之下，恒指以26918點收結，急挫647點，大市成交額增至1142.6億元。

中美陷長久戰 恒指向下突破

從特朗普多方面打擊中國貿易事宜的舉措分析，包括再加徵關稅、在Twitter「大放厥詞」，以及向世貿組織施壓等，相信中美貿易問題只會是長久之戰，短期內難有大進展，料中港股市會繼續受壓；而現時港股已出現向下突破的局面，若本地政經局勢及中美貿易摩擦未能改善，在內憂外患之下，後市將進一步走弱，或會將6月份以來的升幅蒸發。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]