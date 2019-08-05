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陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩

【明報專訊】港股受內憂外患所困，恒指整個7月跌2.7%或765點，「七翻身」未能應驗。市場不確定因素持續擴散，上周美國聯儲局宣布減息四分之一厘，逾10年來首次減息，惟主席鮑威爾強調是次減息只是周期中段的政策調整，而非減息周期的開始。此言論意味美國並未有展開長期及進取的減息周期，不如市場預期。美國總統特朗普突然在上周四（8月1日）表示，將從9月1日起對價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅。消息公布後，港股翌日開市即裂口低開，失守27000點重要關口。

然而，本地政局持續動盪不穩，拖累零售數據連跌5個月。政府統計處公布，6月本地零售業總銷貨價值為352億元，按年跌6.7%，較預期1.9%的跌幅為大。多家零售企業近日逐一發布盈警，下半年零售行業仍充滿挑戰。本地零售吹淡風，除了影響零售股，地產股、收租股、旅遊消費股，甚至整個樓市、股市均會受到影響。

我們認為，多個不利因素影響下，恒指失守27000點後，向下尋底的機會很大。不過值得慶幸的是，今次加徵關稅幅度相對上一次溫和，上次加幅為25%，今次只是10%。加上市場淡勢早現，恒指失守28000點後已反覆受壓，目前14天RSI更跌至30「超賣」水平之下，不排除短期內出現技術反彈。

行業門檻高 具議價能力

推介個股方面，建議可關注少受外圍因素影響的醫藥股。錦欣生殖（1951）為中美領先的輔助生殖服務供應商。據弗若斯特沙利文的報告，錦欣生殖旗下的中國業務在2018年中國的輔助生殖服務市場排第三，進行了近2.1萬個IVF取卵周期，在中國的市場份額為3.8%；旗下HRC Fertility於2018年在美國西部輔助生殖服務市場中排名第一，進行了4500個IVF取卵周期，在美國西部地區的市場份額為7.5%。

近年全球不孕症患病率持續上升，促使輔助生殖服務市場增長迅速。加上內地開放二胎的政策實施後，輔助生殖的需求明顯大增。據了解，內地輔助生殖服務市場已從2013年的115億元人民幣增加至2017年的221億元人民幣，相當於複合年增長率17.7%，預期中國輔助生殖服務市場將於2023年前增長至527億元人民幣。錦欣生殖這類提供生育方案的公司，入行門檻相當高，在內地持有該等級專營牌照的民企可謂寥寥無幾。

不受醫藥政策影響 前景一片藍海

受惠輔助生殖服務市場快速增長，加上此行業不受醫藥政策影響，發展前景可謂一片藍海。集團在輔助生殖市場具競爭優勢，業務議價能力出眾，相信可支持未來業績維持高增長勢頭。股價上市個多月以來，仍未掀起大幅炒作，建議9元買入，上望11元，跌穿8.5元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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