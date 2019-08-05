黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納

今年首季度，集團收入近8億元，按年微跌不足0.1%，純利按年增加25.1%至9168萬元。期內，本港及中國業務的收入分別為3.23億元和4.77億元，收入佔比分別為40.4%和59.6%。集團的銷售成本下跌1.5%至5.36億元，毛利率上升0.9個百分點至32.9%，主要由於產品組合有所改善，及終止香港部分分銷產品。

集團近年改善產品組合，包括開發非油炸及低脂產品，拓展優質即食麵市場。集團積極發展穀物麥片等非麵食業務，去年底完成在本港廠房新設立的穀物麥片生產線，現已正式運作和銷售。另外，集團有意將產品加價，以緩和成本上漲的壓力。

擬珠海建廠控制生產成本

日清股價7月18日高見6.5元遇阻回落，形成下降軌，先後失守10天和20天線，MACD熊差距擴大，惟STC%K線續回升至接近%D線，並處於保歷加通道底線，沽壓料減，宜候低5元吸納，反彈阻力6.5元，不跌穿4.6元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]