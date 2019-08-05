沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」

據我研究所得，珠海的發展藍圖與15年前的深圳規劃非常類似。雖然一講到珠海發展，大家的焦點自然是落在港珠澳大橋身上，但其實珠海還有3條重要大橋即將落成，能夠將珠海舊區與新區，以至港珠澳大橋無縫連接，其中洪鶴大橋將港珠澳大橋和珠海西區（金灣與斗門之間）直接連線，而金海大橋則是內地首座公鐵同層而建的跨海大橋，除了與港珠澳大橋連通外，還能將珠海西區（金灣一帶）和橫琴以至廣州之間的距離大大縮短。

據筆者到珠海考察時目測，上述兩座大橋已興建了一半，而官方亦公布兩橋將於明年10月落成，屆時由香港經港珠澳大橋入珠海西區的車程將大幅縮減，由原先的45分鐘車程可縮減至20分鐘，沿途不會再有塞車情况。至於另一條大橋就是香海大橋了，該橋將於2021年落成，建成後珠海香洲將連通至斗門，使得珠海新舊兩區直線打通。由此判斷，明年底整個珠海西區將有翻天覆地的改變，珠海金灣將變成如深圳後海海岸城商住中心城區，而斗門則變成南山高尚住宅區。

港至珠海西區車程縮至20分鐘

更重要是，珠海金灣明年10月有一最新大型商場華發商都即將落成，項目總建築面積為11.8萬平方米，建成後將成為珠海最大的商場，以及西部中心城區居民核心生活配套，直接改寫珠海商圈版圖。此外，該區還有多家五星級酒店落成，更有多座代表性地標式寫字樓、文化中心等匯聚於此。筆者近日到橫琴自貿區和金灣航空新城規劃展覽館參觀，進一步了解珠海西區的整體規劃時，確實令我感到震撼，可以肯定，珠海西區的發展情况絕對不下於深圳西區及廣州珠江新城。如果大家想在珠海尋找投資機會，一定要到珠海西區「尋寶」。

無容置疑，珠海西區的崛起已蓄勢待發！適逢早前珠海全面開放限購政策，筆者認為現時到珠海西區尋找物業投資機會，以及拓展業務均有相當多的選擇，目前房價及租金仍處於低水平，對投資者而言是千載難逢的好機會。

（更正：上期提到珠海西區買到「一千多元平方米」的住宅單位，更正是「一千多元平方呎」才對，敬希見諒。）

[沈永年 大灣區樓市解碼]