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李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意

【明報專訊】先說結論：美國聯儲局主席鮑威爾聲稱減息只是以防萬一，不代表進入減息周期。但市場明顯看穿了他，他的老闆美國總統特朗普也踩多一腳，全球進入寬鬆周期，已無甚懸念。

環球經濟明顯已見疲態，中國和美國的第二季GDP增長均較第一季大幅放緩。所以上周8號風球提早下班後，小弟連香港的GDP數據也不用看就上牀小睡──明知會是難看。

「股市反映經濟」未必經得起考驗

近期香港的政治事件，也無可避免地影響短期經濟動力。但港股投資者倒也不用灰心，首先，香港股市明顯地是以中資公司為主，香港經濟或會影響個股（零售和地產），但對恒指影響有限。另外，誰說股市必然反映經濟？過去N年中國的經濟增長都跑贏美國，但美股卻大幅跑贏A股。「股市反映經濟」人人琅琅上口，但未必經得起事實考驗。

另外，也是估值。本欄常說「2厘債息逼人賭博」，no longer。執筆之時的美國長債債息，甚至連2厘也沒有。市場上只有更荒謬，沒有最荒謬。聯儲局議息前，希臘國債的債息，甚至比美國還是低！對，借錢給財政紀律得啖笑的希臘人，回報比借給美國政府更低。難怪現在美國國債「反超前」，再去尋底。

半個月前在〈減息周期展開　留意香港電訊〉寫過，once upon a time的高息貨幣澳洲紙，交易所也要測試負利率。最新消息是，德國所有年期的國債債息均已是負數！事實上，全世界投資級別的債券，有25%是負債息的，搞乜？

事出必有因，當然有些機構別無選擇，負利率也要買。例如是銀行和保險公司。但小弟不止一次聲稱，現實上的「負利率」不可行。銀行頂多收你種種手續費，但客戶存款還要付利息給銀行，似乎不可能發生。

原來我錯了。

瑞士銀行早前宣布，將成本轉嫁予客戶。但凡存款超過200萬瑞士法郎（約1600萬港元左右），得到的利息是負數──換言之是銀行收錢代你保管。

美債息不足2厘 長線必輸

說了這麼多，無非想講，幾間央行均已減息，債息也愈跌愈有，聯儲局也停止縮表。鮑威爾還認為聯儲局可以獨善其身？可能下次會議不減，甚至年內也不減（但市場不信），但減息仍只是遲早問題。而鮑威爾多次強調自己不會受政治壓力影響，可是他老闆特朗普並不是這樣想。特朗普在聯儲局議息後，就宣布加關稅重啟貿易戰。就如王家衞《旺角卡門》中張學友向萬梓良潑凍飲一樣。

事實上，鮑威爾講話後，市場預期9月減息機會是一半半。但到特朗普開火後，市場預期100%會減息。當然現在離9月仍遠，筆者認為聲言必定減息仍言之過早。但特朗普早已看穿鮑威爾不敢和市場對着幹──那我就引導市場，就不算直接干預你啦？

無論如何，小弟始終心存樂觀。上次負利率債券橫飛是2016年，其後就是2017年的升市。市場氣氛當然是避險，但持有2厘不夠的美債，是保證必輸。不用多久，投資者的動物本能就會重來。

美債息跌 領展估值大幅改善

若不說長線又如何？那當然是留意高息股，但要有點揀擇。住宅和寫字樓租金均有點壓力，房託未必吸引，可能只有領展（0823）值得留意。領展一度8連跌，同時間美債債息也跌，此消彼長下，估值已大幅改善。防守三寶的煤氣（0003）也是可以考慮之選。港鐵（0066）則非小弟杯茶，盈警或政治事件事小，但樓價回調影響將來銷售才事大。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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