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潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？

【明報專訊】過去兩個月，相信很多人同我一樣，有鬼心機去炒股票，因為大家只關心哪裏會有遊行，哪裏會有警民衝突。其實我一直對政治非常冷感，做了幾十年人，好像未投過票。這兩個月，由於我開展了一個新的生意，而這生意需要我長時間獨自去處理一些事，亦容許我用Youtube收聽KOL評論這件全城人關注的事。

專業人士多偏建制

我想大部分像我這樣背景的八十後，完成大學課程，成為專業測量師後，30歲未夠便出來創業，之後生意失敗後再打工，並曾經進駐內地6年時間，加上我對政治冷感，所以政治傾向的default mode是建制。

可能由於我是一位非傳統的專業人士，從事產業測量相關專業20多年後，居然會轉行去搞股票投資培訓，亦在比特幣開始備受關注時去搞加密貨幣「掘礦」，而近期又去搞一些以前未曾接觸過的生意，由於我有膽去試不同的生意，所以早已通過做生意，培養了我獨立思考的能力，就以搞股票培訓的生意，投資比特幣及現在的生意，在大部分朋友都不認同有商機的情况下，給我找到賺一筆錢的商機。

同理，這兩個月發生的事，讓我增加獨立分析事物的能力，這對我在往後的日子裏，提升獨立分析股票投資的能力。

中立客觀助全面理解

由於我的default mode是建制，要令自己對這事有更客觀分析，我必須理解為何會有遊行、暴力抗爭及五大訴求的出現，所以我會選擇花大部分時間去聽泛民及反建制人士對這些事的看法，亦會花小部分時間去聽支持政府及建制人士的分析。

當我聽了不同人士的意見，我亦會與不同政見的人士溝通，我會發覺自己不論見到藍絲定黃絲，都能有效溝通，而當然我不會忘記一些中立人士的意見，而在我用Youtube去聽不同立場人士的意見後，我發覺自己原來乜都聽得入耳，而我這種中立客觀的立場，對於我去客觀理解這件發展中的事，確有莫大裨益。

在上期文章，我分享過「洗米仔」在近期把他的生意賣掉，這個生意好像是一個網上遊戲，當加密貨幣進入大牛市之後，他曾想過以該項目做首次代幣發行ICO（Initial Coin Offering），但由於加密貨幣在去年初急速進入熊市，所以他的ICO也停了。我沒想到的是，他唔搞加密貨幣，居然去搞人生課程，自己做埋導師。

在差不多同一時間，周顯在他近期的文章提及自己投資了人生第一隻加密貨幣。其實在此文章之前，他也寫過多篇文章談網上賭場及加密貨幣，是未來最有前景的生意。一如既往，大師屬於講得出做得到的人，及至上星期初，更向我提出要搞加密貨幣，問我有沒有興趣參加。作為大師好朋友，他叫到，就算沒有興趣，我都會參加。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

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