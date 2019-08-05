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葉創成：新股市場不濟 沽港交所

【明報專訊】今期欄主放假，筆者頂替一期。紀惠集團行政總裁湯文亮上月23日在本報專欄表示，他已經將港交所（0388）全數出售，因為近來大市成交量太低，平均每日成交額僅約600億元，這又要歸咎於近年上市的新股質素參差，投資者無錢賺，於是選擇離場所致。看到這則評論，筆者即跟主編陸振球討論，而筆者的家人十分認同湯博士的觀點，近日也沽出港交所。今期在本欄希望羅列一些數據，解釋沽出港交所的原因。

今期封面故事專訪雷賢達，筆者幾年前訪問這名「基金教父」時，他已提到假如個別新股粉飾帳戶、存心欺騙投資者，令該股上市不久後股價大跌甚至停牌，等同將數以千計、甚至萬計的小股東財富轉移至大股東，加劇貧富縣殊，不利社會穩定。

新股表現差 股民財富被轉移

6月9日近百萬港人上街示威反對港府修訂引渡條例後，社會動盪持續至今，並且愈演愈烈，香港人的怨氣何以深呢？筆者過去1個多月訪問多名樓市專家分析港府房策失誤推高樓價是原因之一，而筆者相信港股、尤其是新股市場表現不濟也屬重大問題。

根據筆者統計，今年1月至6月9日期間，共有54隻新股在港交所主板上市，而截至上周五，當中有31隻新股股價跌穿招股價，佔比達57.4%，有6隻新股跌幅逾五成，其中又以潤利海事（2682）的66.4%跌幅最大。

港股首季成交跌 港交所盈利仍增

根據港交所今年首季業績報告，旗下聯交所的股本證券產品日均成交金額期內按年大跌至34%至743億元，影響所及，交易費大跌30.5%至4.7億元外，現貨市場結算費也下跌10.7%至5.62億元，交易指示費則下挫13.4%至1.23億元，後兩者反映交易宗數減少。上述3項收入共合11.55億元，佔港交所整體營業額42.88億元約26.9%，影響不低，但港交所期內仍有商品、科技及公司項目等其他業務推動營業額增長，帶動盈利上升2%至26.08億元。

至於港交所今年首季上市費收入按年上升4.8%或1100萬元至2.4億元，主要源自上市公司數目上升使上市年費增加400萬元，及被沒收的首次上市費增加使首次上市費增加700萬元，期內主板新上市公司數目為38間，為去年同期增加2間。

若次季業績失望 高估值或向下調

從上述數據可見，港交所於2012年收購倫敦金屬交易所後，加上滬深股通先後於2014年及2016年開通，本港股市成交額對其營業額的貢獻已較10年前顯著减少，令到港股首季成交額下跌，對港交所期內業績影響有限。不過，值得注意的是，第二季以來，港股成交額進一步萎縮，港交所期內盈利能否繼續保持增長屬疑問；港交所下周二（13 日）便會公布上半年業績， 一旦不符預期，現時34倍市盈率的估值料有下調壓力。

其實本港新股上市後普遍表現未如人意，並不只是今年以來的現象，屬於近年的常態，這可從過去3年染藍成為恒生指數成分股，除萬洲國際（0288）外，在2007年或以前便上市的優質股可以引證（見表）。

新股是資本市場新血，有具質素的新股來港上市，港股長線表現才會好。對筆者來說，買港交所便是看好港股，而新股質素對港股長遠表現舉足輕重，在近年新股市場表現差勁的問題解決前，港交所不值34倍市盈率的高估值。

當然，筆者也留意到阿里巴巴正計劃來港作第二上市，一旦成事的話，像京東、百度及網易等現於美國上市的中資科網龍頭或會仿效，有望帶動港股成交再次轉旺，港交所亦會受惠，故假如本港的新股質素有所改善，為港股注入優質新血，筆者亦不排除會在低位買回港交所。

[葉創成 數據尋寶]

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