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蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退

【明報專訊】香港亂成一鍋粥，心情真是差到爆，連睡都睡不好。出差兩天回來去街市買菜，賣魚的檔主差點流眼淚，生意跌了一半，求我買了條活東星，沒人買死了賣她分分鐘倒貼一兩百。賣水果的檔主見我第一句就是：「快點移民，香港沒法呆，暴動嘍！」說時左顧右盼，怕被民主鬥士聽到。朋友的外母帶小孩坐地鐵，講普通話，被五個黑衣「民主小將」圍罵，無法下車，老人連自己犯了什麼事都不知道。現在社會已經進入這種狀態，你不同意，不支持就是民主鬥士的敵人，毫不考慮其他人的權利、利益。

這不就是帶著道德高地進行無差別攻擊嗎？這種情况，大家以為共產黨很可怕嗎？No！真正受傷的只有住在這土地的700萬人。社會已完全割裂，香港人必須深思自己真正想要的是什麼，因為買單的只有咱們，沒有他人。

這星期，政府宣布香港第二季GDP預估按年只增長0.6%，與首季相同，差過市場預期1.5%。數字表現疲弱主要因為投資開支及對外需求疲弱所致，以及本地示威活動持續。別忘了，大規模的示威和暴動是在6月12日才開始，估計一兩個月內也難以停止，而可惡的捅了馬蜂窩的林鄭好像消失了，有十幾個國家對香港發了旅遊警示，而香港股市也跌跌不休，香港本地股全線破位，從友邦（0129）、領展（0823）、煤氣（0003）、港鐵（0066）、恒生（0011），到九倉置業（1997）、太古地產（1972）、莎莎（0178）、周大福（1929），再到國泰（0293），甚至維他奶（0345）……全線無一倖免！

內地人來港消費急插15%絕非低估

本港零售市道急速惡化，6月份零售銷貨總值按年大跌6.7%，已連跌5個月，不但遠遜市場預期跌1.9%，更是撇除1月、2月份農歷新年因素後，自2016年8月以來單月最大跌幅。下半年零售銷售總值同比跌接近雙位數（跌7%至8%）應該不可避免，香港本土消費佔了零售總值的接近60%，這部分應該只會跌5%左右，可主要國內人貢獻的其餘四成消費下半年跌個15%絕對低估。真是活見鬼，身為香港的宗主國，來消費做貢獻，要被歧視，說普通話要被白眼。既然連商家佬也無所謂，大陸還自作多情就白癡了。

示威阻礙拓地 樓價企穩

搞鬼的是樓市倒還硬朗，中原城市領先指數（CCL）最新報188.76，按周跌0.35%。樓市因為極度不平衡的供需關係加上這次政府權威一塌塗地以後無法有力拓展土地供應，香港樓市倒沒那麼脆弱，你說諷刺嗎？示威者到底是在為高樓價憤怒還是在保護樓價？

小金人覺得香港本地股除了領展、大家樂（0341）外，其他的都還沒見底，基本面在快速惡化，而整體的社會和營商環境也岌岌可危，這樣的話別說零售股、收租股、銀行股、保險股，就連煤氣和港鐵又怎麼會值現在幾十倍的市盈率估值，他們的2厘出頭的息率現在算什麼？股價都得跌！

本地股除領展大家樂 其他未見底

香港暴動最大得益者當屬台灣民進黨，尤其是蔡英文和美國仇華派。董建華在7月31日出席解放軍駐香港部隊酒會時，點出大陸叫停台灣自由行的根本原因。董建華說：「香港這次暴亂，國家已查明大部分資金是台灣民進黨蔡英文資助的，目的是要配合美國搞亂香港，然後攻擊『一國兩制』失敗，煽動台灣民眾撈選票，以求連任。」取消所有城市赴台自由行，大陸肯定還進一步制裁台灣，居心實在太惡毒，港人如果還不明白也無話可說。這可能就如小金人以前文章說的，當社會的貧富懸殊到了無法改善的地步，社會底層人士選擇的將是自毀機制，全世界很快進入這階段，香港因為是全球貧富懸殊特別嚴重的地方，被人誘發先行病發，可悲可憐！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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