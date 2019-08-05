張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身

筆者對於港股比較擔心。中美去年開始的貿易戰令企業放緩投資，對本港經濟增長影響正在浮現，第2季按年僅增長0.6%；特首林鄭月娥好像完全消失，但原來仍繼續出席建制派及相關團體的活動，一被發現便立刻離場，可見她鐵了心要避開市民和傳媒，更遑論與示威者、年輕人會面。結果就只有示威衝突無止境持續下去，零售銷售會愈跌愈急，寫字樓、街舖租金都掉頭向下，就等住宅市場會否也跟隨轉勢。

中美貿戰對港經濟影響浮現

中美貿戰方面，特朗普揚言的新一輪關稅，若意外地真的9月1日實施，筆者擔心會是壓垮駱駝的最後一根稻草。單是以上兩個因素，外資已有足夠理由沽售港股，換馬至其他地方，若實施新一輪關稅，美國經濟也會岌岌可危，事關涉及加徵關稅的商品由過去的工業品轉為消費品，當零售貨品陸續加價，對於工資增速不高的消費者是一個大衝擊。特朗普宣布後，市場反應是股市大跌，但更突出的是10年期國債息率向下突破，跌穿1.85厘水平。

本港政經發展主導房託走勢

受到債息急挫支持，受壓多時的房託股上周五先跌後升。按以往的估值模型，債息下跌、市場要求房託的股息率也會下降，從而推高股價。例如領展（0823）與10年期國債息差一直維持在80點子至100點子（100點子等於1厘），現時仍有3厘分派收益率，估值是吸引的。

但要留意，當債息跌至過低水平，便意味經濟出現大問題甚至是衰退的警號，投資者部署上會更加避險，房託也未必能獨善其身。尤其是全球零售市道都向下，經濟也持續轉差，若市場開始預計本港失業率上升、住宅為首的資產價格下跌，當投資認為收入和盈利出現變數甚至向下趨勢，屆時美債息再低的幫助亦有限。筆者相信，主導房託走勢的因素，更多是本港政局發展和經濟數據，美國債息重要性反而變得次要。

友邦可逢低吸 下一重要支持71元

香港經濟前景黯淡，友邦（1299）亦出現持續拋售。但筆者維持上周的看法，仍是可逢低吸納。從技術走勢向，經過兩星期的大跌，跌破雙頂頸線的量度跌幅已足夠。下一重要支持位是周線圖保歷加通道底部，現時約處於71元。

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