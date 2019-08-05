美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書

稱嚴肅對待可能違法指控 正尋法律意見

通告重申，公司及控股股東未就指稱的訴訟收到任何法律文書或通知，而目前美國聯邦大陪審團的起訴僅為指控，名列起訴書中的任何人均被推定為無罪。若指控於法庭上被證實，公司才可能會面臨金錢處罰。而現時不認為指稱的訴訟已經對業務運營或財務狀况，造成任何重大不利影響。

據《華爾街日報》報道，美國聯邦大陪審團早在5月完成起訴書，指控忠旺、劉忠田及多名相關人士在2011年至2014年間串謀欺騙美國海關，將鋁材簡單焊接，訛稱產品不在反傾銷及反補貼範圍內，以逃避高額關稅，估計合共逃稅金額達到18億美元，劉忠田等人共被控24項控罪，包括串謀詐騙、向海關提供虛假文件和洗黑錢等，按每項罪名獨立執行計算，最高可判監465年。

《華爾街日報》過去也數次報道劉忠田走私逃稅，包括有美國鋁業公司航拍發現，在墨西哥沙漠深處有工廠存放約100萬噸鋁材，認為是忠旺試圖取道墨國走私美國的證據；另外又指忠旺獲得國企的財務補貼資助，使其囤積海外的鋁材價格較市場低廉。