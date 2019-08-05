國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈

RPK升近7%

根據公司最新公布的客、貨運量數據，6月貨運量按年跌近9%。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，即使貨運量下滑，亦難以單憑貨運表現估算對收入增長造成影響。她認為，國泰機票票價面臨調整壓力，須進一步留意公司會否下調票價。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，因外圍及本地因素變數較多，對國泰未來下半年的營運帶來挑戰。他解釋，受累於訪港旅客數目減少，以及環球經濟前景不明朗，使公司營運收入面臨挑戰。

收購快運效益料待三跑落成

國泰於上月19日宣布完成以49.3億元收購香港快運，正式拓展至廉航業務。尤璐雅預料，國泰短期內不會大幅改動香港快運的經營模式，預計需等待2023年機場第三跑道落成後，香港快運才可以為國泰帶來更大的發展空間。

公司在2016年因為燃油對冲投資失利，令該年全年業績錄得近5億元虧損，是公司自2008年金融海嘯8年來首度見紅；而在2017年，公司上半年業績虧損進一步擴大至20億元，更於同年11月被恆生指數公司踢出「藍籌」之列。 公司因而開展「3年計劃」，希望可在3年內節省40億元成本。國泰去年的中期業績虧損大幅收窄至2.63億元，惟仍然遜於市場預期。國泰財務總裁馬天偉當時曾提到，公司於2019年將有20%至25%燃油以每桶60至70美元（約470至548港元）價格作對冲，比例較2018年少45%，而早年訂下的對冲合約將於今年上半年結束。