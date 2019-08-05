港受理可疑洗錢個案大增

尤其是2016年至去年初美朝關係惡化，美國曾公布與朝鮮有交易的27間公司制裁名單，當中5家為香港註冊公司；聯合國報道亦指出，由朝鮮控制的空殼公司，大部分都在香港和英屬處女群島註冊。

港洗錢風險中高 打擊能力同屬中高級別

就本港洗黑錢問題。政府去年4月底曾發表一份有關洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告。報告指出，本地和跨境洗錢分子會利用香港高度自由的貿易和具效率的金融及銀行體系犯案。按照世界銀行的國家風險評估工具，按高、中高、中、中低、低排行，香港整體面對的洗錢風險屬中高水平，而系統脆弱度則屬中等水平；從行業性質分類，提供金融產品如股票、外匯交易的經紀行，面對洗錢活動的脆弱程度被評定為中等，不過，香港在打擊洗錢方面的能力屬於中高級別。

報告也指出，包括金管局、保監會等亦與內地對接部門合作，例如證監會與中證監、人行、外管局等訂立雙邊協議及安排，合作框架涵蓋調查支援、交換資訊，以及市場或產品的相關安排等。

自2015年起，聯合財富情報組接獲有關洗錢的可疑交易宗數顯著上升，2017年更多達9.21萬宗，截至今年上半年則收到2.4萬宗可疑個案。