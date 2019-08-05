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持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力

【明報專訊】香港與內地經貿緊密聯繫，同時也是國際金融樞紐，難免面對境內和境外洗錢威脅。一名不願具名的四大國有銀行海外分行主管向本報表示，自2015年中央收緊外匯管制之後，內地非法資金透過本港持牌外匯投資公司，將資金流出海外「洗白」，成為近年新興洗錢模式。他認為目前中港監管各自為政，並指香港證監打擊力度太輕，阻嚇力不足，擔心香港會因此成為洗錢天堂。

明報記者 陳子凌

2015年外管局收緊外匯管制防走資，以前常見的地下錢莊、「螞蟻搬家」及假出口受到打擊。在這背景下，該主管表示，以外匯保證金交易去進行走資洗錢於近年漸見流行，這種模式首先是在香港註冊一間持牌外匯投資公司，再於內地開設關連的諮詢公司、科技公司等，表面上為內地市民提供投資諮詢、金融科技培訓，實際上是吸納客戶炒賣外匯（見圖）。

聲稱投資諮詢 實際炒賣外匯

由於外匯保證金交易屬於中國資本管制項目，內地居民無法通過正規渠道進行外匯炒賣，所以在香港的外匯投資公司會安排「自己人」於內地開立銀行戶口，收取內地客戶資金，再在香港開立同等金額外匯戶口，變相繞過內地每人每年5萬美元的匯款限制。

之後香港外匯投資公司會以對冲投資的方式，與美國、澳洲、日本等市場進行外匯買賣，透過一個帳戶買升而另一帳戶買跌對冲損失與利潤，做到「無賺無蝕」，從而將錢「洗白」並轉到外地。該主管表示，現時內地四大行海外分行已不會批准這類外匯公司開立戶口，但這種洗錢模式仍禁之不絕，他認為與中港打擊力度阻嚇性不足有關。

「與洗錢規模相比 罰款九牛一毛」

另一方面，該主管透露，本港有一家持牌外匯投資公司曾於近年因執行外匯交易手法違規，被證監會罰款數百萬元，而這家外匯投資公司於上海、深圳等地分別註冊諮詢公司及科技公司，又在海外多個國家設有辦事處，運作與外匯洗錢模式十分相似。

建議中港聯手打擊洗錢活動

但該主管認為，證監會雖然有針對那些外匯投資公司的違規交易進行處罰，但「錯了方向，結果處分太輕，往往罰款了事，應該從洗錢的角度切入調查」，又指「與洗錢規模相比，數百萬元罰款只是九牛一毛」。

另一方面，國家外管局總會計師孫天琦去年底透露，局方已處置非法外匯保證金網站600多個。其中572個勒令關閉；另有3個更移交公安機關，但由於內地開立網站或註冊公司手續簡單，就算被關停也可很快換名字重新開張，可說是「春風吹又生」。

因此，該主管建議中港應該聯手，尤其香港證監會可從反洗錢方向，主動調查這些外匯投資公司，包括資金來源、客戶真確性等等，才能有效阻止非法行為，避免香港成為洗錢天堂。

相關字詞﹕資本管制 證監會 外匯投資公司 洗錢

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