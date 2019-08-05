經濟
封面故事
下一篇 上一篇

雷賢達籲政府3方面改善施政

【明報專訊】雖然環球各大央行在過去11年不同階段推出QE政策，應對金融危機，挽救了經濟不用崩潰，各地就業情况亦普遍理想，卻令資產價格飈升，加劇貧富懸殊。雷賢達分析，QE下最受惠的是金融業及地產業，而通脹數據未有反映普羅大眾生活成本的飈升。「若基層市民沒有持有任何地產或金融資產，即使他們仍然有工做，但所賺到的工資可以維持甚麼生活水平呢？環球通脹看來仍然受控，但這些通脹數據僅反映維持最基本生活開支的增長變幅，除此以外的開支增長未能反映。」

雷賢達舉例說，今時今日港人去快餐店吃一個午餐需要40至50元，而10年前只要20至30元，所以社會的分歧愈來愈大，「即使人人有工做又怎樣？大部分的薪金增長追不上實質通脹！」

中原城市領先指數由2009年初的57.52點急升至最新報188.76點，反映本港二手住宅樓價過去10年7個月勁升228%；而根據中文大學香港亞太研究所生活質素研究中心統計，去年本港九龍區一個約300方呎單位市值592萬元，是期內家庭收入中位數33.97萬元的17.45倍，樓價之高已非一般港人可以負擔。

冀社會回復平靜 盡快處理房屋問題

至於過去近兩個月不少本港年輕人參與的示威運動，雷賢達就對此表示，今時今日本港年輕人面對學業、就業和住屋的環境，均比過去幾代香港人更加困難，故本港政府及社會各界需要給予年輕人更大的支援。但他亦強調，他希望本港社會盡快回復平靜，「我想大家也希望愈快解決此問題愈好，若不穩定的局勢持續下去，不止對某一行業某些居民，而是對本港整體社會均有不利影響」。

雷賢達認為，房屋問題屬重中之重，待是次政治事件平息後，港府急需就此疏導改善，「一般市民最重要是安居樂業」。他重提近40年前的舊事，指自己在上世紀70年代從英國回流本港工作後，1980年到新加坡參觀當地友人的組屋，對於兩三口子的家庭住在逾千呎的單位也頗感羨慕。當時他的友人表示，「我們新加坡人無錢可以花費，都留給向政府供款了」，因為新加坡居民除了要被扣起20%月薪向公積金供款外，僱主亦需要就此供款20%，作為居民住屋、醫療及其他方面的福利保障；近月他到新加坡探訪該朋友，由於新加坡的組屋可於第二市場轉售，朋友已搬到另一區、與父母及兄弟姊妹就近的組屋，並且將該組屋的部分權益出售予姪仔姪女套現數十萬坡元，加上投資年金月派3000坡元，目前堪稱退休無憂。

本港住宅土地供應不足，屬增加公營房屋的一大阻力。雷賢達指出，新加坡房屋政策有長遠規劃，每隔10年便會製造出一幅大型土地作住宅發展用途，除了大規模填海外，現正計劃搬遷位於市中心的貨櫃碼頭，把該黃金地段的土地作建屋之用。作為比較，他曾深入研究港府在新界東北收地發展住宅的個案，認為港府製造土地的效率有提升空間：「港府造地從策劃、諮詢、決策、再諮詢到拍板的時間非常之長，例如城規會在2016至2017年就新界東北新發展區作公眾諮詢時，將每周開會一次的密度提高至每周開會兩至三次，令公眾諮詢壓縮在半年內完成。但事隔一年多後，立法會財務委員會今年5月始通過新界東北新發展區335 億元前期工程撥款，項目可於下半年收地動工，整個程序很慢，再這樣下去，我不知道怎麼時候才有熟地落成。」

港府應向星洲佛山借鏡 加快造地

與大灣區其他城市比較的話，雷賢達透露，他在2017年也曾考觀佛山市某大型新發展區，當時還是爛地一片，但他今年6月再次到訪當地，該項目地下的輸氣、輸電、供水及排污系統已悉數完工，現正在建樓的階段，附近的道路亦正在興建，令他不禁要問：「為什麼我們香港的發展這麼滯後，我的疑問是，有沒有問責官員統籌不同政府部門去加快(新界東北)項目發展進度？有沒有時間表？」

年輕人學業就業需上流機會

除了住屋問題外，雷賢達認為，港府亦應幫助年輕人解決學業和就業問題。當中，近年曾探訪數十間本港中學及小學，得知在傳統名校獲得大量財政資源的同時，很多地區學校卻資源不足，在後者就讀的學生向上流機會亦相對減少，問題值得正視。

另外，他指出，自己1970年代來港工作時，不論政府或商界均傾向採用長工制，但近年本港職場愈來愈流行外判合約制度，結果令打工仔人心不穩，「合約制打工仔擔心即使今日有工做，明日也不知道是否仍有工返，比較徬徨，這是無形壓力」。他總結說，雖然本港多年來一直奉行市場經濟，但當目前市場經濟發展至令民心不穩，是時候作出改變。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
伙國際教育諮詢機構 引進海外學府
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入
匯控今發上半年業績 大行看淡
匯控今發上半年業績 大行看淡
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落
看好公用科技醫療股
看好公用科技醫療股
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
持牌外匯投資公司成「洗錢」新興模式 國有行海外主管：港證監打擊洗錢不力
證監：持牌機構受洗錢條例規管
證監：持牌機構受洗錢條例規管
港受理可疑洗錢個案大增
港受理可疑洗錢個案大增
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
國泰周三公布業績 分析料中期虧轉盈
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
美起訴創辦人涉逃稅 忠旺重申未收到法律文書
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
陽光100售東莞地產項目 代價5億人幣
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
南岸十三第酒店洽注資 第12度延期
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
張兆聰：經濟轉壞 房託難獨善其身
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
金子：貿戰再升溫 騰訊沽21599
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
張兆聰：濠賭股博反彈 永利贏面高
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
蔡金強：求仁得仁 香港下半年將衰退
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
葉創成：新股市場不濟 沽港交所
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
潘啓才：網上賭場加密貨幣有前景？
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
李聲揚：鮑威爾說服不了市場 領展煤氣可留意
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
謝偉銓：應放寬地積比 改善審批機制
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
沈永年：珠海3橋將落成 利西區「尋寶」
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
黃德几：日清沽壓料減 候5元吸納
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
陳政生：錦欣生殖內地市場地位穩
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
許繹彬：內憂外患 港股恐更弱勢
旅保「改行程」賠償 小心看定義
旅保「改行程」賠償 小心看定義
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陸振輝：退休者善用網購買平機票
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
陳增濤：Château Haut-Brion副牌與眾不同
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
謝紹榮：特朗普一夫當「關」
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：押注硬脫歐 沽空歐元兌英鎊
陸振球：小心香港內需變「內傷」
陸振球：小心香港內需變「內傷」
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
林少陽：恒隆集團回購 勝增持子公司
技術取勝：港鐵100天線有支持
技術取勝：港鐵100天線有支持
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
潘迪藍：香港暴力抗議或常態化
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
蘇沛豐：增長前景俏 雅生活望再創新高
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
李順威：市場趨波動 應為投資對冲
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
何啟聰：好友博反彈 騰訊購20054
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
瑞銀亞洲：受惠美減息 Call地產房託
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
摩根大通亞洲：恒指跌至超賣 看好Call 18709
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
周顯：大型群眾活動後必定大牛市？
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
何國良：風險胃納較業績更影響大巿
何濼生：經濟展望差 罷工落井下石
何濼生：經濟展望差 罷工落井下石
王弼：美國關稅可升到幾高？
王弼：美國關稅可升到幾高？
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
曾淵滄：大棒之後就是胡蘿蔔
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
湯文亮：香港經濟恐步入寒冬
陳永傑：美元轉強 更要減息
陳永傑：美元轉強 更要減息
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
廖偉強：旅遊零售轉差 樓市能獨善？
布少明：減息供應少支持樓市
布少明：減息供應少支持樓市
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
李志成：貿易戰升溫 樓市受考驗
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
郭思治．推介股份：招商銀行（3968）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
歐宸銘．推介股份：恒隆地產（0101）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
盧楚仁：美國經濟不倒之謎
龐寶林：避險高漲 債息未見底
龐寶林：避險高漲 債息未見底
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
反修例風暴兩月 銀行估值趨跌 麗港城2房跌逾5% 青華苑3房跌近9%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
投資者低市價3%沽Venezia 額印鬆綁3年升值18%
將軍澳周末睇樓量 挫九成
將軍澳周末睇樓量 挫九成
新盤成交按周跌五成
新盤成交按周跌五成
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
啟德住宅地暫收14份意見 全反對建社福設施
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
租客租匯璽II一房 預付一年租涉22萬
OMA OMA綠意盎然
OMA OMA綠意盎然
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
粉嶺中心交投穩 實呎守1.3萬
買醫保贈體檢 全方位保障健康
買醫保贈體檢 全方位保障健康