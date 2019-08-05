雷賢達籲政府3方面改善施政

雷賢達舉例說，今時今日港人去快餐店吃一個午餐需要40至50元，而10年前只要20至30元，所以社會的分歧愈來愈大，「即使人人有工做又怎樣？大部分的薪金增長追不上實質通脹！」

中原城市領先指數由2009年初的57.52點急升至最新報188.76點，反映本港二手住宅樓價過去10年7個月勁升228%；而根據中文大學香港亞太研究所生活質素研究中心統計，去年本港九龍區一個約300方呎單位市值592萬元，是期內家庭收入中位數33.97萬元的17.45倍，樓價之高已非一般港人可以負擔。

冀社會回復平靜 盡快處理房屋問題

至於過去近兩個月不少本港年輕人參與的示威運動，雷賢達就對此表示，今時今日本港年輕人面對學業、就業和住屋的環境，均比過去幾代香港人更加困難，故本港政府及社會各界需要給予年輕人更大的支援。但他亦強調，他希望本港社會盡快回復平靜，「我想大家也希望愈快解決此問題愈好，若不穩定的局勢持續下去，不止對某一行業某些居民，而是對本港整體社會均有不利影響」。

雷賢達認為，房屋問題屬重中之重，待是次政治事件平息後，港府急需就此疏導改善，「一般市民最重要是安居樂業」。他重提近40年前的舊事，指自己在上世紀70年代從英國回流本港工作後，1980年到新加坡參觀當地友人的組屋，對於兩三口子的家庭住在逾千呎的單位也頗感羨慕。當時他的友人表示，「我們新加坡人無錢可以花費，都留給向政府供款了」，因為新加坡居民除了要被扣起20%月薪向公積金供款外，僱主亦需要就此供款20%，作為居民住屋、醫療及其他方面的福利保障；近月他到新加坡探訪該朋友，由於新加坡的組屋可於第二市場轉售，朋友已搬到另一區、與父母及兄弟姊妹就近的組屋，並且將該組屋的部分權益出售予姪仔姪女套現數十萬坡元，加上投資年金月派3000坡元，目前堪稱退休無憂。

本港住宅土地供應不足，屬增加公營房屋的一大阻力。雷賢達指出，新加坡房屋政策有長遠規劃，每隔10年便會製造出一幅大型土地作住宅發展用途，除了大規模填海外，現正計劃搬遷位於市中心的貨櫃碼頭，把該黃金地段的土地作建屋之用。作為比較，他曾深入研究港府在新界東北收地發展住宅的個案，認為港府製造土地的效率有提升空間：「港府造地從策劃、諮詢、決策、再諮詢到拍板的時間非常之長，例如城規會在2016至2017年就新界東北新發展區作公眾諮詢時，將每周開會一次的密度提高至每周開會兩至三次，令公眾諮詢壓縮在半年內完成。但事隔一年多後，立法會財務委員會今年5月始通過新界東北新發展區335 億元前期工程撥款，項目可於下半年收地動工，整個程序很慢，再這樣下去，我不知道怎麼時候才有熟地落成。」

港府應向星洲佛山借鏡 加快造地

與大灣區其他城市比較的話，雷賢達透露，他在2017年也曾考觀佛山市某大型新發展區，當時還是爛地一片，但他今年6月再次到訪當地，該項目地下的輸氣、輸電、供水及排污系統已悉數完工，現正在建樓的階段，附近的道路亦正在興建，令他不禁要問：「為什麼我們香港的發展這麼滯後，我的疑問是，有沒有問責官員統籌不同政府部門去加快(新界東北)項目發展進度？有沒有時間表？」

年輕人學業就業需上流機會

除了住屋問題外，雷賢達認為，港府亦應幫助年輕人解決學業和就業問題。當中，近年曾探訪數十間本港中學及小學，得知在傳統名校獲得大量財政資源的同時，很多地區學校卻資源不足，在後者就讀的學生向上流機會亦相對減少，問題值得正視。

另外，他指出，自己1970年代來港工作時，不論政府或商界均傾向採用長工制，但近年本港職場愈來愈流行外判合約制度，結果令打工仔人心不穩，「合約制打工仔擔心即使今日有工做，明日也不知道是否仍有工返，比較徬徨，這是無形壓力」。他總結說，雖然本港多年來一直奉行市場經濟，但當目前市場經濟發展至令民心不穩，是時候作出改變。

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