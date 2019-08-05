不拓內地 公用股難有高估值

另外，雷賢達認為，近年全球科技發展一日千里，環球科技巨擘的產品及服務正在改變世界，因此港人單靠買公用股收息並不足夠，也有必要投資科技股。在中國科技股中，他傾向低吸個別具有數以億計用戶的平台型公司，「我不太方便直接提及股票名稱，但個別科技股的平台幾乎是每個人每日也會使用的，它很可能是理想的投資對象。當然，股價總會有升有跌，由於科技股派息不高，當美國去年大舉加息，該股股價也曾出現可觀調整，但買這些股票最好便是在市場低迷的時候買，而不是等它的股價被別人一窩蜂搶高後才去追貨」。

環球科技醫藥股ETF可吼

雷賢達又說，他昔日任職基金經理時，也會投資美國及歐洲的科技股及醫業股，原因是當時港股缺乏同類型的投資標的，而隨着近年愈來愈多中國企業來港上市，港股在該兩大板塊亦也有更多投資選擇。但他強調，一般投資者要在這些日新月異、高速發展的行業選對投票並不容易，故可考慮買相關的交易所買賣基金（ETF），「IBM在上世紀80年代屬全球科技龍頭企業，但近年它已被其他科網公司超越，零售投資者一般都是從第三方了解上市公司的發展情况，不像基金經理般可以直接會見上市公司管理層作深入了解，散戶若透過行業ETF投資此一板塊可能更為適合。美國的零售投資者已習慣在不同經濟周期投資當地股市不同行業的ETF，例如公用股一般比較不受經濟周期影響，可選消費品股普遍周期性較強，而科技股則處於結構增長期……我希望中國及香港的股票市場將來也會出現更多類似的行業ETF，給投資者更多的選擇」。

跌市買優質股 勝旺市盲追貨

總結是次訪問時，雷賢達強調，股市永遠有跌有升，「跌完便會升，升完又會跌，周而復始」，若投資者能承擔一定風險，在股市相對低迷時，買入估值吸引的優質股長期投資，風險並非很大；作為比較，若投資者等到股市大旺、股票估值偏高時才去追貨，結果可能是得不償失。

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