【明報專訊】既然不利因素短期有可能繼續為港股帶來壓力，雷賢達建議，投資者暫時可吼「兩電一煤」等公用股，尤其是在內地業務發展迅速的某間公司，「目前買股還是選擇有穩定收入的公用股較有保障，雖然兩家電力公司與政府簽訂新的供電利潤管制協議的准許利潤率已被調低至8%，但相對仍然不錯。當然，我更欣賞某間近年積極發展內地業務的公用股，因為香港市場已飽和，不發展內地市場的話，便不會有這樣高的估值」。
不拓內地 公用股難有高估值
另外，雷賢達認為，近年全球科技發展一日千里，環球科技巨擘的產品及服務正在改變世界，因此港人單靠買公用股收息並不足夠，也有必要投資科技股。在中國科技股中，他傾向低吸個別具有數以億計用戶的平台型公司，「我不太方便直接提及股票名稱，但個別科技股的平台幾乎是每個人每日也會使用的，它很可能是理想的投資對象。當然，股價總會有升有跌，由於科技股派息不高，當美國去年大舉加息，該股股價也曾出現可觀調整，但買這些股票最好便是在市場低迷的時候買，而不是等它的股價被別人一窩蜂搶高後才去追貨」。
環球科技醫藥股ETF可吼
雷賢達又說，他昔日任職基金經理時，也會投資美國及歐洲的科技股及醫業股，原因是當時港股缺乏同類型的投資標的，而隨着近年愈來愈多中國企業來港上市，港股在該兩大板塊亦也有更多投資選擇。但他強調，一般投資者要在這些日新月異、高速發展的行業選對投票並不容易，故可考慮買相關的交易所買賣基金（ETF），「IBM在上世紀80年代屬全球科技龍頭企業，但近年它已被其他科網公司超越，零售投資者一般都是從第三方了解上市公司的發展情况，不像基金經理般可以直接會見上市公司管理層作深入了解，散戶若透過行業ETF投資此一板塊可能更為適合。美國的零售投資者已習慣在不同經濟周期投資當地股市不同行業的ETF，例如公用股一般比較不受經濟周期影響，可選消費品股普遍周期性較強，而科技股則處於結構增長期……我希望中國及香港的股票市場將來也會出現更多類似的行業ETF，給投資者更多的選擇」。
跌市買優質股 勝旺市盲追貨
總結是次訪問時，雷賢達強調，股市永遠有跌有升，「跌完便會升，升完又會跌，周而復始」，若投資者能承擔一定風險，在股市相對低迷時，買入估值吸引的優質股長期投資，風險並非很大；作為比較，若投資者等到股市大旺、股票估值偏高時才去追貨，結果可能是得不償失。