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「基金教父」雷賢達：內地風險可控 恒指今年6000點上落

【明報專訊】本港社會持續動盪，加上美國總統特朗普上周四宣布向中國3000億美元產品加徵10%關稅，恒指上周大跌1479點或5.21%，屬近3年半以來最大跌幅；今期封面故事專訪「基金教父」雷賢達分析最新形勢。他認為，即使中美貿易戰進一步升溫，令內地經濟增長放緩，風險仍然可控，投資者不用就此太擔心；至於港股，他則預期今年的波幅會在6000點左右，而息口向下可候低吸納公用股及中資和環球的科技及醫療股。

明報記者 葉創成

港府修訂《逃犯條例》所觸發的社會動盪已持續近2個月，過去兩個星期的周末及周日均有大規模示威活動，而且有關團體更號召市民今日罷工。社會氣氛持續緊張，不利投資氣氛，港股上周初已經出現沽壓，加上隨着中美貿易代表周中於上海談判不歡而散，美國總統特朗普周四宣布在下月1日起向餘下3000億美元中國產品加徵10%關稅，貿易戰再次升溫，恒指上周五大跌647點，全周更急瀉1479點，予人山雨欲來風滿樓的感覺。

汽車地產銷售反覆 美國經濟有隱憂

在本港基金界有數十年管理及實戰經驗，有「基金教父」之稱的雷賢達上周五下午從上海回港後，接受記者專訪，闡述他對中美角力、本港政局及港股後市的最新看法。

雖然美股3大指數今年以來屢創新高，但雷賢達認為，美國經濟並非全無隱憂，「美國聯儲局在去年加快加息後，當地經濟在去年下半年已增長放緩，當中汽車及地產兩大消費市場均增長乏力。當中，美國汽車市場在過去幾年的蓬勃發展，主要原因是油價從高位回落，而且汽車租賃公司大規模採購亦帶來新增需求，但當地消費者買車的剛性需求並沒有明顯轉強，所以當市場飽和後，回落屬正常；另外，隨着聯儲局去年加快加息縮表，美國10年期國債孳息率曾由約2厘回升至逾3厘，故當地居民期內為物業轉按的利率亦上升1厘，曾為樓市帶來冷卻作用，直至特朗普近月多次要求聯儲局減息，長債孳息率亦掉頭回落，情况才有所好轉」。

雷賢達又說，即使美國勞工市場強勁帶動當地消費市道暢旺，但受到中美貿易戰的不明朗因素影響，美國企業的投資意欲轉弱，亦是壓抑經濟增長的不利因素。

內地經濟具韌性 可承受貿戰衝擊

作為比較，即使本港及內地股市年初至今先升後回，但雷賢達認為，中國經濟增長的韌性不容低估，可以承受貿易戰帶來的挑戰，「我覺得一定可以承受，即使內地經濟增長因此放緩，但經濟增長是否一定要維持在較高水平才是最好呢？假如經濟增長由上季6.2%放慢一些，是否不可以接受呢？我覺得這不是問題，因為最重要還是經濟長遠持續增長」。

美國聯儲局上周四宣布減息0.25厘，是2008年以來首次減息。雷賢達回憶道，聯儲局當年為了挽救金融海嘯觸發的經濟危機，不單把聯邦基金利率降至零，並且推出量寬（QE）印錢買債救市，結果在其後的10年間，全球股市、樓市及債市價格反覆上升，相關息率相應大跌（見圖1）；既然目前聯儲局貨幣政策再次由鷹轉鴿，雖然暫時揣測當局會否重推QE屬言之尚早，但也不宜再過份看淡美國以至環球股市，「即使近月很多投資者警告美國是次經濟擴張周期已處於尾聲，但我個人的看法是，任何周期也可長可短，而且在QE的時代，息口可以低處未算低，有些國家10年期國債已出現負利率，這是我在投資市場數十年以來從未見過的現象，所以大家要小心處理，觀察市場變化再下定論」。

另外，雷賢達估計恒生指數今年將於6000點的區間上落，當中4月高位30280點有可能已是今年高位，若本地及外圍政治及經濟形勢進一步惡化，他不排除大市將下試今年初低位24896點。

雷賢達透露，今年初友人請他制定恒指的目標價，他指由於港股今年由中美貿易談判及美國貨幣政策等兩大因素主導，變數頗多，故他難以預測恒指目標價，但他相信恒指今年將於6000點的區間上落，目前他仍維持此一觀點，「今年以來恒指已有5000多點的波幅（編按：恒指今年低位為1月3日的24896點，高位為4月15日的30280點，高低位差距為5384點，見圖2），估計全年也會在6000點範圍內徘徊，低位是否已出現屬未知之數」。

中美新一輪貿易談判上周在上海閉幕，跟着兩國官員均發表措辭強硬的言論。雷賢達認為，全球政治及經濟的格局很可能正在改變，「以前是大家一齊發展，即使雙方意見不合，也會在閉門會議中處理，不會像目前這麼高調公開講出來，這樣做是有影響的，因為雙方合作的基礎在某程度上被削弱了，將來如何發展難以預測，我當然希望可以向好發展，但是否這麼容易改變呢？」

[封面故事]

相關字詞﹕年輕人 組屋 新界東北新發展區 量寬 雷賢達

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