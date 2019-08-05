衝擊影響市民日常生活 陳茂波：港處境嚴峻

統計處上周三公布今年第二季GDP按年增長0.6%，繼續是10年來的低位，經季節性調整後按季計算，實際上是倒退0.3%，反映第二季經濟缺乏增長動力。陳茂波表示，從當中主要組成環節來看，本地固定資本形成總額連跌3季，反映投資氣氛低迷；外貿表現受中美貿易摩擦影響，美國總統特朗普上周五更宣布將向3000億美元的中國貨徵稅，反映環球經濟下行風險增加，加深對香港影響。

打工仔將面對更大搵食壓力

陳茂波表示，若第三季GDP仍然呈負增長，技術上本港將陷入經濟衰退，意味本港經濟陷入衰退的風險正逐步增加。他續稱，如果上述情况持續，需要供養小孩及長者的中產和基層打工仔，將面對更大的搵食壓力。

他期望大家在表達訴求時，不要影響社會安寧及市民生活，更不要破壞社會秩序及治安，又強調政府不會縮減公共開支，並會研究適時推出措施，以發揮逆周期效用。陳茂波在文末指，只有廣大市民齊心合力才能扭轉衰退，過去兩月的衝擊和目前正醞釀的行動已影響民生及香港，傷及經濟元氣，受害的將是市民，又請市民三思。