匯控今發上半年業績 大行看淡

集團在今年5月公布首季業績時明言，年中會再檢討資本計劃，若次季能保持首季的增長，或再啟動股份回購計劃。高盛便提到，回購是今次匯控業績的重點，集團已超過一年沒有進行回購，該行估計今次會宣布回購25億美元股份，因為集團有足夠的剩餘資本，首季的核心一級資本比率達到14.3％，而最大的不明朗因素是英國可能硬脫歐，以致集團傾向保留資本。

Jefferies則在上月底把匯控的評級下調至「持有」，該行認為匯控過往未有受惠於加息周期，息口上升沒有轉化為更好的淨息差，現在息口預期下跌，匯控要尋找「B計劃」，相信是增加投資以壯大業務，尤其是過往多年的管治策略都是以減少投資為主。

Jefferies：市場預估次季純利跌7%

事實上，淨息差確是投資者關注一環，尤其首季匯控淨息差意外收窄，集團歸因於預告香港的存款結構改變。摩根士丹利指出，第二季的香港銀行同業拆息上升，為匯控香港業務的息差帶來支持，但由於美國聯儲局或在2020年前減息4次，這將令匯控維持息差帶來壓力，可能由今年第四季開始反映減息因素。

根據Jefferies的報告，目前市場預估匯控第二季列帳基準稅前盈利為56.32億美元，純利為38億美元，分別按年跌5.5％及7％。

蘇沛豐：股價偏弱 難言見底

招銀國際策略師蘇沛豐表示，市場已預計匯控今年會重啟回購，他反而對集團能否維持正數JAWS不感樂觀，因為第二季市况波動，企業投資及商業活動減弱，或會影響集團收入。他認為匯控股價雖然偏弱，但難言見底，尤其中美貿易戰升級，金融股對經濟轉弱特別敏感。