落戶田灣商場 佛山順聯集團2015年向領展購入

先後購入3領展商場

在領展近年拆售本地民生商場的行動中，佛山順聯亦算當中一大買家，除了田灣商場外，2016年又以逾2億元購入領展旗下柴灣興民商場，以及在2017年以4.6億收購新田圍商場，涉資近11.5億元。

旗下興民商場傳設「薈學國際學校」

至於今次威雅進駐的田灣商場，近年以順聯旗下的「薈學坊（Smart A）」品牌經營。薈學坊為提供教育及課程為主的教育中心，在九龍城太子道西開設。

集團亦曾傳出有意用利用興民商場設立「薈學國際學校」，但其後傳媒引述順聯發言人指，是因為旗下兩個商場招租時反應不大，要另找出路，是在商言商，目前未和任何人訂立租約，但聲言集團是地產商，不會搞教育。

順聯在港亦非單純搞教育業務，本報發現，順聯在旗下九龍城太子道西「薈學坊」附近繼續收購，包括在2018年4月收購經傑優投資有限公司以5468萬元收購了太子道西354號地下連地下室、8月再經萃青投資有限公司以599.8萬元收購了3樓B室，以及經佳盼企業有限公司以599.8萬元收購3樓A室。