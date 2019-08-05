伙國際教育諮詢機構 引進海外學府

經必益教育引入香港威雅學校

據本報查冊所得，必益創辦人之一、執行董事William Vanbergen，目前與鄭志剛一同擔任香港威雅顧問委員會聯席主席，而必益的另一位創辦人Emma Vanbergen，亦曾任香港威雅控股公司WA Education Group董事。

William Vanbergen於本港擔任3家公司董事，當中BE International School Limited在2018年6月將股權轉讓予香港威雅股東、離岸註冊公司Jolly Elite International手上，估計一眾公司都是由周大福教育所控制。

必益2016年將常州學校變威雅公學

值得一提的是，鄭志剛回應本報查詢時表示會大力發展教育，且「中國內地、香港都會涉足」。必益亦早在內地發展並鋪橋搭路，其中必益內地部分分公司，如常州必益教育董事長袁博，亦曾任WA Education Group Limited董事，相信在周大福教育發展內地時有一定角色。

據內地媒體報道，由William Vanbergen創辦的必益早在2016年9月已首先將旗下位於常州的牛津國際公學正式變更為威雅公學，成為威雅公學在國內的第一所學校；2018年1月再在杭州市蕭山區威雅公學實驗學校。在以往Wycombe Abbey此前與必益教育達成戰略合作中，目標是在大中華地區開辦5所學校。