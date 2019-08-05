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鄭志剛引英著名學府 進軍小學版圖 田灣開分校 料9月開學

【明報專訊】近年接手千億王國新世界（0017）的執行副主席兼總經理鄭志剛銳意發展教育事業，在家族企業層面成立周大福教育集團後更動作多多，最新本報發現鄭志剛已將教育王國，由原來的幼稚園為主擴展至小學層面，並引入了英國頂尖寄宿學府、國際學校「Wycombe Abbey School Hong Kong（香港威雅學校）」於田灣開設分校，料將於今年9月開學。

明報記者 方楚茵

本報記者在上星期周大福（1929）股東會後向鄭志剛查詢，獲他親自回覆確認香港威雅是由他開設。問到繼幼稚園、幼兒業務後，是否有意向一條龍方向開拓時，他表示「什麼都會做」，又稱「教育係會大力發展，中國內地、香港都做」。

鄭志剛：教育會大力發展

據教育局資料顯示，目前香港威雅處於臨時註冊階段，該校地址位於香港仔田灣廣場。該校官網透露，學校活動曾於新世界旗下尖沙嘴瑰麗酒店進行，鄭志剛當日以該校顧問委員會聯席主席身分出席，其妻子、周大福教育董事余雅穎亦有現身。

據本報查冊所得，香港威雅學校背後公司「WA Education Group Limited」前稱「Data Planet Limited」，其創辦成員為新世界策略投資執行董事陳菁，公司秘書亦由鄭志剛早年收購的「親子王國控股有限公司（Baby Kingdom Holding Limited）」出任，該公司多名現任及前任董事均為新世界、周大福或親子王國相關人士，包括周大福教育財務總監Kevin Yung、青年發展委員會會委員、前教育局政治助理楊哲安、傳已獲納入周大福的迦南幼稚園董事梁嘉敏、親子王國董事葉兆康、張暉，以及最新一名叫蘇俊祈的人士於7月底加入為董事等。

鄭氏家族成員加入迦南校服公司

至於早前《信報》曾報道有關周大福教育多名要員加入迦南幼稚園，本報亦發現近日一批原由「純官」鄭家純堂弟、周大福教育董事鄭錦標擔任董事的迦南相關企業，包括為其提供校服的日標投資有限公司，以及被指負責迦南幼稚園外判服務的南爵有限公司等均，均加入香港威雅董事蘇俊祈為董事，而迦南榮譽校監林薇則將所持的日標股權，轉讓予一間海外註冊公司Delight Effort Limited，估計亦已宣告落入周大福教育手上，發展迦南相關的周邊事業。

周大福教育近年急速擴張，除已經發展多年、新世界轄下地利亞教育機構已有4間地利亞修女紀念學校、3間地利亞加拿大學校中小學及3間地利亞小學及幼稚園，由2017年收購8間維多利亞幼稚園分校開始，今年再涉足迦南幼稚園，另外亦收購本地知名親子網站親子王國等，以及鄭志剛妻子余雅穎與拍檔創立教育機構ARCH Education，相信其學生規模至少達數千人。

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