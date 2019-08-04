為何內地民眾錢包更滿花錢更慢？

供需錯配「困住」居民消費

據國家統計局，今年上半年內地居民人均消費支出扣除價格因素實際增長5.2%，低於人均可支配收入實際增速1.3個百分點。去年全年，二者之差僅為0.3個百分點；去年上半年，人均消費支出實際增速更反超可支配收入0.1個百分點。

為何內地民眾錢包更滿，花錢速度卻慢了？答案須從供給側找尋。

其一，內地新一輪消費升級潛力巨大，但其結構存在新舊錯配，自2017年起，內地居民總體消費意愿比例震盪上行，大額商品消費意願比例卻掉頭往下。如長期支撐消費狂飈的汽車去年以來產銷量就持續低迷。然而，在消費升級重心從高檔消費品轉向中檔消費品，由一二線城市下沉至低線城市和農村之時，零售業態、供給結構、配套環境等卻未能適應該變化。新舊兩力「交棒」不順，導致消費動力階段性不足。

其二，內地服務業尚不完善，讓消費者「有錢無處花」。

隨着生活水平提高，內地民眾對文體娛樂、旅遊、教育、餐飲、家政服務、醫療美容等服務消費需求日益旺盛。有機構統計，上半年內地居民人均消費支出中，服務消費（教育文化娛樂+交通通信+醫療保健+居住）佔比約為55%。但與此同時，內地消費服務業仍存在有效供給不足、供給質量相對較低等突出問題，導致大量服務消費需求流向國外。

官方出招解放經濟主引擎

如今消費已成內地經濟增長主引擎。據測算，上半年最終消費支出對內地經濟增長貢獻率逾六成。如何進一步“解放”消費潛力，對穩住這架引擎至關重要。

針對消費供給側存在的不足，官方已接連出招。

「多放假」是其中之一。今年內地「五一」小長假由以往的3天加碼至4天，就為持續火爆的假日消費添了把柴。據統計，今年「五一」4天假日期間銀聯網絡交易總金額高達1.29萬億元人民幣，比去年「五一」假日日均增長42%。此外，多地還在探索實施周末2.5天小長假的政策。

與此同時，內地多個城市開始向夜間要經濟。例如，北京市推出13項具體舉措大力推進「夜間經濟」發展，包括優化夜間公共交通服務、開發夜間旅遊消費「打卡」地、推出深夜食堂特色餐飲街區等，致力打造多元夜間消費市場。

供給側改善，從投資數據上亦可以看出端倪。上半年，內地文化、體育和娛樂業投資增長22.1%，教育行業投資增長18.9%，均明顯快於固定資產投資增速。

面對當前消費領域一些突出結構性問題，隨着市場主動調整和官方持續推出針對性措施，內地總體消費環境有望繼續改善。多家市場機構預計，今年內地消費市場總體料將保持平穩增長。

[馮其十 神州新形勢]