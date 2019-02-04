鷹君朗濤昨日進行次輪銷售，與首輪銷售相同，分兩個時段推售，A組大手時段於昨早8時30分開始，每名買家最多可購入5伙，大批買家一早已到達於旺角朗豪坊寫字樓電梯大堂，排隊等候揀樓。市場消息稱，大手時段共售出40伙。於昨早9時45分開始揀樓的B組散客時段，共售出85伙，全日共售出120伙，佔昨日推售的124伙的97%。項目累售358伙，佔全盤723伙約50%。另發展商早前推出24伙，將以招標形式發售，招標日期由8月12日開始，並於8月23日晚上7時截標。

映日灣首張價單延至周二公布

正當鷹君推售朗濤之際，億京昨日突擊推出同區同屬臨海的海日灣共196伙招標，招標日期由8月8日起，截標日期為10月18日。推出招標的196伙，當中12伙頂層連天台戶，另1伙為地下連平台單位，以及2幢獨立屋。與此同時，億京亦正部署荃灣楊屋道新盤映日灣，原定於明天（5日）公布映日灣首張價單，惟多個團體發起於當天罷工、罷課及罷市，發展商決定順延一日至周二（6日）才公布。據市場消息稱，映日灣首張價單涉逾200伙，公布價單後隨即開始收票，最快於本月中推售。

嘉湖3房戶減價2%易手

至於二手市場方面，社會氣氛不穩，部分業主願減價沽貨。美聯物業營業經理杜文輝表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座中層B室新近易手，單位屬實用633方呎套3房戶，向東北望市景，原業主於今年6月起放售，當時開價695萬元，近日獲外區首置客垂青，買賣雙方議價後以679萬元成交，較原叫價少16萬元或2.3%，折合實用呎價約10,727元。原業主於2012年10月以約317萬元購入物業，持貨近7年，帳面獲利約362萬元，物業期內升值逾1.1倍。