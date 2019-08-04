假設平穩脫歐 英央行仍下調經濟預測

明年負增長機率達33%

英倫銀行指出，即使考慮到與脫歐相關的庫存和工廠生產所造成的波動，英國基本增長似乎已由去年起放緩至潛在水平以下，而環球增長疲軟等因素也窒礙企業支出。英倫銀行的調查顯示，即使達成脫歐協議，企業也不確定會否增加投資，反映即使英國與歐盟平穩地分手，其經濟影響仍可能持續一段時間。基於相關調查，英倫銀行下調了明年商業投資預測。此前預計明年資本支出將增長3％，現在預計將下降1.5％。

英倫銀行行長卡尼上周警告，一旦英國硬脫歐而又沒有過渡期，英鎊將會下滑，英國資產的風險溢價將會上升，金融市場的價格波動將會加劇。英鎊兌美元上周跌至1.21，觸及30個月低位。市場關注倘若硬脫歐，英鎊會否下試2016年10月的1.1450美元低位。

不過英倫銀行始終假設脫歐可平穩進行，推動英國經濟增長加快，令英國經濟可望在2021年增長2.3%，通脹率亦將大幅超出目標，有可能在3年內升至2.4％，因此有加息的需要。

[企業地球村]