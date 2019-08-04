摩通控股內地基金 成外資首家

於上投摩根持股增至51%

根據上海聯合資產與股權交易所資料，CIFM的2%股權於周五易手，交易作價為2.413億元（人民幣．下同）。交易所沒有公布買家身分，但據路透引述消息人士稱，買家正是摩根大通。報道指摩根大通對消息不予置評。美國傳媒CNN上月報道，據摩根大通中國合作伙伴上海國際信託（Shanghai International Trust）提交的監管文件，摩根大通擁有CIFM的49%股權，其價值達90億元。而今次拍賣2%股份，最低報價為2.413億元，換言之，該批股股分最終於底價成交。

監管文件指出，CIFM股份的得標者，將需支付至少33%的額外費用，若摩根大通贏得CIFM的競標，即須支付超過900萬美元。

中國於2017年底宣布，允許外國投資者擁有51%的證券公司、投資機構和人壽保險公司，並將在3年內完全取消外資所有權限制，中國總理李克強上月更宣布，中國願意加快開放步伐，將提前1年提高對金融、壽險公司的外資所有權上限。