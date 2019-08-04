澳洲傳媒：周焯華被拒入境 涉有組織犯罪

太陽城：屬周焯華個人事務 業務如常營運

《悉尼晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）引述澳洲不具名民政事務官員稱，周焯華被禁止進入澳洲，稱澳洲當局正調查太陽城是否參與有組織罪案。澳洲《時代報》（The Age）亦報道，太陽城是澳門最大博彩中介，為澳洲皇冠集團主要中介合作伙伴，亦同時有為皇冠的競爭對手星港城賭場組織貴賓博彩團，而太陽城被指與有組織犯罪有聯繫。目前皇冠仍然讓太陽城繼續經營其位於墨爾本的貴賓廳。

太陽城發言人回覆外媒查詢時稱，事件屬周焯華的個人事務，公司不作任何回應，同時重申太陽城所有業務如常營運中。

事實上，太陽城近日負面消息纏身，先是上月初被中國官媒新華社主管的《經濟參考報》刊登一篇題為「特大國際網絡賭博平台深度滲透國內」報道，罕有點名周焯華控制菲律賓和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」，容許電話投注方吸納大批內地賭客，涉及逾萬億元人民幣賭注流向境外，認為對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害。太陽城集團其後否認指控，又指有人盜用太陽城名義開賭。

澳洲警方審查多涉賭廳運作

及至7月底，《華爾街日報》報道澳洲當局正在廣泛調查有組織犯罪、洗錢和中國對澳洲的滲透活動，其中澳洲皇冠度假集團旗下賭場亦是調查對象，甚至連中國國家主席習近平表弟齊明亦被盯上，中國外部其後指報道毫無事實根據。澳洲皇冠其後刊發廣告，指公司確保最高管治及最高標準運作，強調到當地運作的賭廳非該公司運作，那些過來皇冠運作的澳門賭廳，亦需受澳門規管，亦不時要接受澳洲警方審查。「火勢」最終波及在皇冠墨爾本經營貴賓廳的太陽城。