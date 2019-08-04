標指納指創今年最大一周跌幅

特朗普批評中國讓人幣貶值

特朗普周五接受訪問時強調，中國仍需要作出很多改變，警告美國有能力進一步提升對華關稅，指美國可以有更好的協議，甚至不一定對中國公平的協議。此外，他亦批評中國讓人民幣貶值。

美國勞工部周五公布，7月非農就業職位增加16.4萬個，符合市場預期。貿易戰升溫，對收入不少來自中國的科技股衝擊最大，標普指數中的科技股分類下跌1.7%。蘋果下跌2.1%，費城半導體指數下跌1.6%。Keator Group執行合伙人Matthew Keator認為，雖然貿易政策正在為聯儲局進一步減息創造環境，不過市場因為強硬的貿易政策而下跌。

美國堪薩斯州聯儲銀行行長Esther George認為，如果美國最新數據顯示經濟持續轉弱，她將支持聯儲局調整利率以作應對。George在最近一次議息會議上，對減息投反對票。

港股ADR比例指數跌156點

港股美國預託證券（ADR）跌多升少，騰訊（0700）、工行（1398）及建行（0939）股價均跌逾1%，周一放榜的匯控（0005）ADR亦跌0.83%。港股ADR比例指數跌156點或0.6%。恒指夜期收報26,602點，低水317點；國指夜期收報10,255點，低水94點。

市場避險情緒升溫，紐約12月期金收市升25.10美元或1.8%，每盎斯報1457.50美元，是2013年5月以來最高。