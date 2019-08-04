人行：適時微調貨幣政策及逆周期措施

【明報專訊】中國人民銀行上周五（2日）召開下半年工作會議，為美國總統特朗普提出向餘下中國貨品加徵關稅後，首次舉行的會議。會上提出的貨幣政策與上半年大致相同，包括實行穩健貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。靈活運用多種貨幣政策工具，適時適度進行逆周期調節，保持流動性合理充裕，並引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增長增速相匹配。
星展料下半年有兩次降準
星展香港高級經濟師周洪禮認為，貿易戰再升溫，預期下半年會有兩次定向降準，合共1個百分點。若然經濟情况繼續惡化，而降準未能有助降銀行貸款成本，人行或會採取其他方法，例如直接調降貸款基準利準，這個利率是之前沒有調整過。他認為下半年社會融資增速和貨幣增長，會延續上半年的速度，再輔以使用中期借貸便利等貨幣政策工具。
人行下半年工作，包括加強政策協調配合，加快疏通貨幣政策向實體經濟的傳導機制，適度降低小微企業貸款成本，增加貸款投放，支持優質民營企業擴大債券融資規模。另外，人行亦提出防範化解重大金融風險，處置和化解各類風險隱患；擴大金融對外開放，繼續放寬市場準入；加強發展金融科技，推進中國法定數字貨幣研發步伐，跟蹤研究國內外虛擬貨幣發展趨勢，繼續加強互聯網金融風險整治。