人行：適時微調貨幣政策及逆周期措施

星展料下半年有兩次降準

星展香港高級經濟師周洪禮認為，貿易戰再升溫，預期下半年會有兩次定向降準，合共1個百分點。若然經濟情况繼續惡化，而降準未能有助降銀行貸款成本，人行或會採取其他方法，例如直接調降貸款基準利準，這個利率是之前沒有調整過。他認為下半年社會融資增速和貨幣增長，會延續上半年的速度，再輔以使用中期借貸便利等貨幣政策工具。

人行下半年工作，包括加強政策協調配合，加快疏通貨幣政策向實體經濟的傳導機制，適度降低小微企業貸款成本，增加貸款投放，支持優質民營企業擴大債券融資規模。另外，人行亦提出防範化解重大金融風險，處置和化解各類風險隱患；擴大金融對外開放，繼續放寬市場準入；加強發展金融科技，推進中國法定數字貨幣研發步伐，跟蹤研究國內外虛擬貨幣發展趨勢，繼續加強互聯網金融風險整治。