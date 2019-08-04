美貿易伙伴 中國失首位 墨西哥加拿大超前 分析：華或撤訂單報復關稅

明報記者 歐陽偉昉

美國現時向2000億美元的中國進口貨品徵收25%關稅，並計劃在9月起對餘下3000億美元貨品徵收10%關稅，作為反制中國亦向600億美元美國進口貨品徵收5%至25%關稅。

除此以外，不少廠商自中國遷往東南亞和墨西哥生產，減少了中美間的貿易總額，今年上半年美國與中國進出口貨品總值為2710.4億美元，比去年同期下跌14%，美國貿易伙伴的比重由去年15.7%跌至上半年的13.2%，排名由第一位跌至第三位，排在墨西哥和加拿大之後。

廠商自中國遷往東南亞墨西哥

美國自中國進口減少12%，但向中國出口亦減少19%。雖然特朗普與歐盟和日本討論增加向當地出口，不過《華爾街日報》指這些交易未能彌補對華貿易損失，因為中國減少從美國採購，而其他國家經濟增長放緩，令美國上半年出口與去年持平，為1.25萬億美元，扣除服務業，農業和工業產品出口有所下跌。因為美國經濟增長高於全球，上半年美國進口額按年上升1.5%至1.57萬億美元，令整體貿易逆差上升7.9%至3136億美元，與特朗普加徵關稅的目標相違背。

中美雙向進出口均萎縮

相對而言，雖然美國依然仍為中國最大的貿易伙伴，不過比重亦由去年底的13.7%，收窄至今年上半年的11.95%。自美國去年向中國徵收關稅，中國經濟增長開始放緩，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠預計，9月加徵關稅後，將在之後12個月減低經濟增長0.3個百分點，因為加稅前貿易商會提早出貨，所以影響會始見於今年第四季，並在明年首季加劇。他認為中國現時有機會再增加美國進口貨品的關稅，並取消近期的美國大豆訂單，以及重新提出限制出口稀土。

智庫：中國不就範 特朗普戰略失敗

彭博引述消息指，中美日前在上海進行貿易談判，中方未有提出新建議，令談判陷入今年5月的情况，因此促使美國加徵關稅，加強對中國的談判壓力。不過外交智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員Edward Alden認為，關稅目的是迫使中國對其經濟進行結構改革，但中國寧願忍受關稅亦不想進行美國所希望的改革，認為特朗普的策略已經失敗。