晟林主打細戶 1房不足300呎區內罕見

明報記者 許碧珊、張允亭

攝影 劉焌陶、鍾林枝

晟林以單幢式設計，共提供79伙，標準單位均為開放式廚房。1房實用面積260至306方呎，共26伙，約佔單位總數33%。2房實用面積358至419方呎，共48伙，約佔60%。除標準單位外，項目亦設有一伙頂層複式戶，實用面積3949方呎，特別之處是樓層高度達3.15米。

1房廁所洗手盆設於浴室外

1房設計成為項目其中一個賣點，發展商開放16樓F室的示範單位，為交樓標準1房間隔，實用面積306方呎，單位客廳以長形開則，外連24方呎露台，外望市景。廚房採開放式設計，設於玄關右方，配備電磁爐及酒櫃等家電。睡房約有60方呎，連接17方呎的工作平台。

福晟國際去年向永義（1218）購入全幢項目後，對所有1房戶的浴室作出了改動，將一幅分隔浴室和睡房的牆身拆除，浴室改設趟門，以增加室內空間。同時，廁所內不設洗手盆，而是設於浴室門外，為該戶型最「獨特」設計。

2房單位佔六成

此外，發展商亦開放一對同屬2房1廁間隔的示範單位，當中16樓B室為交樓標準，實用面積414方呎，而16樓A室則連同裝修家俬，實用面積419方呎。兩個單位佈局相近，客飯廳及睡房均向正南。附裝修單位16樓A室，發展商利用線條美學及天空等元素裝修，以淺金色、灰白色及天藍色作主調。大門使用電子鎖，大門旁邊為L形開放式廚房。客飯廳為直廳設計，單位配有24方呎露台，間隔方正實用。餐桌為灰白色雲石配上藍色布藝餐椅，牆身選用意大利牆紙，營造高貴時尚感覺。

單幢式設計 已屆現樓

主人睡房中間放置大牀，可三邊上落牀，空間寬敞。書房設有木紋特色牆身，木製書架及書枱配以木皮飾面及金屬條。浴室設計與廚房呼應，用帶藍色石材，並設有鏡面貼牆櫃及洗手盆套櫃，增加儲物空間。浴室配置淋浴間，備有換氣暖風及洗衣機等設備，方便住客使用。

另外，項目會所室外及室內面積共2958方呎，以冥想（Think）為主題，設施包括健身室、多功能室、平台花園及遊戲室，供住客使用。平台花園設於多功能室之外，另備有燒烤爐及餐枱椅。

■有片睇，如欲觀看更多晟林示範單位實况，可登入明報財經網瀏覽：mpfinance.com

[睇樓手冊]