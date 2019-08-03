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2019年8月3日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美關稅突襲 港股大成交插647點 10藍籌見逾1年新低 夜期再大低水
34億北水流入 反向ETF見獲利
人民幣急跌400點子 失守6.9
港玩具廠商：料影響明年才浮現
三大行先後調低 港今年GDP預測
長和網絡估值近400億
W股達4條件可納港股通 市值不小於200億 無被聯交所譴責過
南方能源澄清後復牌瀉九成
華置扭虧為盈 中期賺8.45億
太古廣場 上半年零售額跌4.2%
海港企業上半年基礎溢利增95%
泓富中期每單位分派增1.4%
貿戰恐慌加劇 道指曾挫300點 7月非農職位增16.4萬乏驚喜
美向華開新關稅 高盛：9月七成機會減息
美貿委會對fb展反壟斷調查
騰訊伙YSL 推AR試妝
花旗海外提款免手續費
大潭道45號實呎高見近10萬 樂聲電子招標形式逾9億連沽兩幢洋房
陽明相連戶逼2億 實呎4.1萬破頂
尚都開放式戶呎價破2萬 3年升近五成
CCL高位反覆 按周跌0.35%
譚仔「五哥」6900萬 沽荃灣舖勁賺近2倍
長實3000萬再收購和域臺一伙 實呎2.2萬
陸振球：放眼世界 港人毋須困坐愁城
周末睇樓好去處
晟林主打細戶 1房不足300呎區內罕見
區內多個新盤入伙 租賃暢旺
鄰近多間名校 配套齊備
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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美關稅突襲 港股大成交插647點 10藍籌見逾1年新低 夜期再大低水
34億北水流入 反向ETF見獲利
人民幣急跌400點子 失守6.9
港玩具廠商：料影響明年才浮現
三大行先後調低 港今年GDP預測
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W股達4條件可納港股通 市值不小於200億 無被聯交所譴責過
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陽明相連戶逼2億 實呎4.1萬破頂
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晟林主打細戶 1房不足300呎區內罕見
區內多個新盤入伙 租賃暢旺
鄰近多間名校 配套齊備
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